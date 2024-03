«Lets Dance» gewinnt auch bei den Jüngeren wieder dazu

Quotennews

Nach einem kleinen Tief in der Vorwoche war dem Format gestern nichts mehr davon anzumerken und RTL kassierte wieder herausragende Quoten.



Profitänzer Valentin Lusin legte gestern beieine Pause ein, um seine Frau Renata bei der bevorstehenden Geburt zu unterstützen. Als Tanzpartner für Ann-Kathrin Bendixen sprang so in dieser Woche Mikael Tatarkin ein. Die Zuschauer durften sich außerdem über eine Italo-Night freuen und am Ende standen sich die Promis zudem in gemischten Gruppen in einem Dance Battle gegenüber.In der Vorwoche hatte das Format mit einem Publikum von 3,57 Millionen Menschen sowie 17,0 Prozent Marktanteil wieder aufgehört. Die 0,79 Millionen Jüngeren waren hingegen mit 17,5 Prozent Marktanteil auf den bisherigen Staffeltiefstwert zurückgefallen. Mit 3,61 Millionen Fernsehnenden stieg das Interesse weiter an, so dass man erneut bei einem hervorragenden Resultat von 16,9 Prozent Marktanteil landete. In der Zielgruppe ging es mit 0,90 Millionen Umworbenen nun wieder aufwärts, so dass sehr starke 20,6 Prozent verbucht wurden.Ab kurz nach Mitternacht lief schließlich das, wobei Frauke Ludowig einen Blick hinter die Kulissen der Show warf und die Promis und Profis zu Wort kommen ließ. Mit 1,99 Millionen Interessenten war das Format gefragter als in den vergangenen drei Wochen und die ausgezeichneten 21,2 Prozent Marktanteil stellten das bislang beste Ergebnis in diesem Jahr dar. Auch die 0,39 Millionen Werberelevanten punkteten mit herausragenden 19,3 Prozent Marktanteil.