«My Oni Girl» startet am 24. Mai

Der frühere Studio Ghibli-Mitarbeiters Tomotaka Shibayama hat den Spielfilm umgesetzt.

In einer außergewöhnlichen Welt, in der der Winter auf den Sommer trifft, webteine bezaubernde Geschichte über Freundschaft und Selbstentdeckung. Produziert vom innovativen Studio Colorido und unter der Regie des ehemaligen Studio Ghibli-Mitarbeiters Tomotaka Shibayama, vereint dieser Jugend-Fantasy-Film menschliche Emotionen und mythische Elemente in einer herzerwärmenden Erzählung.«My Oni Girl» ist der zweite von drei Filmen, die Netflix mit dem Animationsstudio produziert, das in Japan für seine abendfüllenden Anime wie «Penguin Highway», «A Whisker Away» und «Drifting Home» bekannt ist.«My Oni Girl» erzählt die Geschichte von Hiiragi Yatsuse, einem Highschool-Schüler im ersten Jahr, dem es trotz seiner Bemühungen, anderen zu gefallen, schwerfällt, Freunde zu finden. Sein Leben nimmt eine unerwartete Wendung, als er eines Sommertages Tsumugi trifft, ein Oni (Dämonen)-Mädchen auf der Suche nach ihrer Mutter in der Menschenwelt. Auf mysteriöse Weise beginnt es zu schneien... und ihr Abenteuer beginnt. Kensho Ono («A Whisker Away») leiht Hiiragi seine Stimme und bringt die subtilen Gefühle der Figur gekonnt zum Ausdruck. Die lebhafte und unbekümmerte Tsumugi wird von dem aufstrebenden Star Miyu Tomita verkörpert, deren außergewöhnliche stimmliche Fähigkeiten eine fesselnde Darstellung versprechen.Shibayama, der zuvor mit Studio Colorido an «A Whisker Away» zusammengearbeitet hat, hat sich mit der Drehbuchautorin Yuko Kakihara («The Apothecary Diaries», «Chihayafuru») zusammengetan, während der renommierte Animator Masafumi Yokota («The Apothecary Diaries») für das Charakterdesign verantwortlich zeichnet.