«Pachinko»-Schöpferin schließt Apple-Deal

US-Fernsehen

Mit diesem Kontrakt sollen exklusive Inhalte für den iPhone-Konzern hergestellt werden.

Soo Hugh und die Firma Media Res haben einen mehrjährigen Deal mit AppleTV+ unterschrieben. Im Rahmen diesen Vertrages werden Hugh und die Produktionsfirma Moonslinger Productions Inhalte für den Streaming-Dienst und das TV-Studio kreieren, schreiben und produzieren."In den letzten sechs Jahren hatte ich das Glück, Apple und Media Res als meine kreative Familie zu bezeichnen", so Hugh. "Gemeinsam haben wir von großen Dingen geträumt, und ich bin begeistert, dass ich weiterhin mit so vielen Menschen zusammenarbeiten kann, die ich bewundere und schätze. Jetzt ist die Heimkehr offiziell."Hugh entwickelte den Min Jin Lee-Roman «Pachinko» für das Fernsehen, der von Media Res produziert und von Apple TV+ vertrieben wurde. Hugh fungiert auch als Showrunner und ausführender Produzent der von der Kritik gefeierten Serie, deren erste Staffel im März 2022 ausgestrahlt wurde. Die zweite Staffel soll noch in diesem Jahr erscheinen. Hugh war auch als Showrunnerin an «The Terror» beteiligt.