Morena Films dreht «Alcaraz»

Die neue Dokumentationsspiele begleiteten den Tennisspieler.

Netflix kündigte sein neues Dokumentarfilmprojekt an:, die Doku-Serie, deren Dreharbeiten während des Netflix-Slams begannen, den er gegen Rafa Nadal gewann. Die von Morena Films produzierte Dokumentarserie gibt Einblicke in die Profikarriere des spanischen Tennisspielers und der jüngsten Nummer 1 in der Geschichte des internationalen Tennissports, Carlos Alcaraz. «Alcaraz», die Doku-Serie wird das Tennis-Wunderkind Carlos Alcaraz während seiner Saison 2024 auf und neben dem Platz begleiten. Die Serie wird einem der besten Athleten der Welt, der die Welt des Tennis revolutioniert, näher kommen als je zuvor."Ich bin sehr glücklich über diese Erfahrung mit Morena Films und Netflix . Die Leute werden all das zu sehen bekommen, was man auf einem Tennisplatz nicht zu sehen bekommt. Ich denke, es ist etwas ganz anderes. Ich hoffe, Sie werden diese Serie genauso genießen wie ich", sagt Carlos Alcaraz.Das Projekt ist Teil des Netflix-Engagements für großartige Sportgeschichten wie die Dokumentarserie über LaLiga, die demnächst auf Netflix erscheint, und andere Hits wie «Formel 1: Drive to Survive», «Full Swing», «NASCAR: Full Speed», «Quarterback», «Tour de France: Unchained», «Under Pressure: The U.S. Women's World Cup Team», «Six Nations: Full Contact» und mehr.