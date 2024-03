Quotencheck

Bislang hat RTLZWEI zwei Folgen des Blaulicht-Formats hergestellt, in den vergangenen Monaten wurden die Folgen teilweise mehrfach wiederholt.

Vor zwei Jahren hatte RTLZWEI erstmals sein Blaulicht-Formatder Öffentlichkeit präsentiert. Die von Janus TV produzierte Doku-Reihe brauchte ein wenig, um in Fahrt zu kommen. Die erste Staffel, die vier Folgen umfasste, sorgte für durchschnittlich 0,60 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und einen Marktanteil von 2,3 Prozent. In der Zielgruppe waren im Mai und Juni 2022 mit 0,29 Millionen Umworbenen 4,8 Prozent drin. Ein knappes Jahr später folgten vier neue Folgen, die vom Sendeplatz am Dienstag auf den Donnerstag wechselten. In neuer Umgebung setzte sich der Aufwärtstrend nicht fort, es standen 0,56 Millionen Zuschauer und 2,1 Prozent zu Buche. Aus der Zielgruppe stammten damals 0,25 Millionen 14- bis 49-Jährige, die für 4,3 Prozent Marktanteil standen.Im vergangenen November entschied sich der Grünwalder Reality-Sender dazu, die erste Staffel zu wiederholen, und wählte dafür den Sendeplatz am Mittwochabend um 22:15 Uhr. Die zweistündigen Folgen, die bis zum 13. Dezember im Programm waren, schlugen sich im Anschluss an «Mensch Retter» recht ordentlich. Bis nach Mitternacht blieben im Schnitt 0,45 Millionen Zuschauer dran, sodass ein Markanteil von guten 2,8 Prozent heraussprang. In der Zielgruppe holte man ansehnliche 4,9 Prozent bei einer Reichweite von 0,18 Millionen Umworbenen. Weniger als einen Monat später zeigte RTLZWEI auch die zweite Staffel – diesmal am späten Donnerstagabend und im Anschluss an die Sozialreportage «Hartes Deutschland».Dieses Zusammenspiel funktionierte deutlich weniger gut. Am 18. Januar blieben nur 0,30 Millionen Zuschauer dran, was für einen mageren Marktanteil von 1,9 Prozent sorgten. In der Zielgruppe musste man sich mit 0,08 Millionen Umworbenen und 2,1 Prozent zufriedengeben. Am 25. Januar und 1. Februar folgten sogar erneut zwei Ausgaben aus der ersten Staffel, die nur noch 0,26 und 0,20 Millionen vom Einschalten überzeugten. In der Zielgruppe reichte es für 3,2 und 2,0 Prozent.Am 8. Februar ging es der zweiten Folge der zweiten Staffel weiter. Zwischen 22:19 und 0:21 Uhr verzeichnete RTLZWEI 0,27 Millionen Zuschauer, darunter 0,12 Millionen werberelevante. Die Marktanteile wurden auf 1,8 Prozent bei allen und akzeptable 3,4 Prozent bei den Jüngeren beziffert. Die abschließenden beiden Folgen sorgten jeweils für 0,28 Millionen Seher. Die Marktanteile bewegten sich zwischen 2,0 und 1,8 Prozent. In der Zielgruppe war mit jeweils 0,08 Millionen und 2,4 Prozent Marktanteil Konstanz gegeben.Die sechs in 2024 gezeigten «Nachtschicht»-Folgen hatten es schwer, vor allem das Zusammenspiel mit «Hartes Deutschland» erzeugte keinen passenden Audience-Flow. Im Schnitt verzeichnete RTLZWEI 0,27 Millionen Zuschauer und 1,7 Prozent Marktanteil. Nur noch rund 90.000 Zuschauer waren jünger als 50 Jahre, sodass man sich mit 2,6 begnügen musste. Besonders die Ausstrahlung der beiden Folgen der ersten Staffel, die ohnehin schon wenige Wochen zuvor gesendet wurden, ergaben keinen Sinn. Doch auch ohne sie wäre das Ergebnis nicht höher ausgefallen.