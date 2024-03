Amazon kündigt 27 neue Projekte in Indien an

International

Mit Talkshows, Factual-Shows, Filmen und Serien möchte Prime Video in mehreren Sprachen angreifen.

Prime Video, Indiens beliebtestes Unterhaltungsangebot, hat heute bei seiner zweiten Prime Video Presents India-Präsentation sein bisher ehrgeizigstes und vielfältigstes Programm mit fast 70 Serien und Filmen vorgestellt, von denen die meisten in den nächsten zwei Jahren auf dem Dienst Premiere feiern werden.(Hindi)Im Schatten der schimmernden Skyline von Mumbai macht eine unheimliche Macht Jagd auf die Lebenden. In dieser fesselnden Geschichte des urbanen Horrors müssen ein furchtloser Polizist und ein geplagter Medizinstudent es mit dieser lebendigen Dunkelheit aufnehmen, um das drohende Unheil abzuwenden.(Telugu)Eine fiktive Suspense-Drama-Serie, die sich um eine Gruppe von Fischern aus rivalisierenden Dörfern dreht, die versehentlich in internationale Gewässer eindringen und sich in einem ausländischen Gefängnis wiederfinden.(Hindi)Mariam, eine junge Dichterin, ist in einer verschlafenen Stadt gefangen, in der die Zukunft eines jeden jungen Mädchens in der Ehe liegt. Sie hofft, ihre Freiheit zu finden, indem sie ihre Gedichte mit Hilfe ihrer Bande von Außenseitern - einem Brass-Band-Sänger und einem New-Age-DJ - ins Internet stellt.(Hindi)Von der Erbin zur Strippenzieherin degradiert, entdeckt Bae, dass ihr wertvollstes Kapital nicht ihre Diamanten sind, sondern ihre Cleverness und ihr Stil. Sie ist pleite, aber weigert sich, sich brechen zu lassen, und navigiert durch die Nachrichtenredaktionen von Mumbai, wo sie Beaus, Behens und ihr besseres Ich findet.(Hindi)«Citadel: Honey Bunny» ist eine fesselnde Erzählung, die die pulsierenden Elemente eines düsteren Spionage-Actionthrillers mit dem herzerwärmenden Reiz einer Liebesgeschichte verbindet, und das alles vor dem Hintergrund der pulsierenden 90er Jahre. «Honey Bunny» ist die indische Serie innerhalb des «Citadel»-Universums.(Hindi)Die neu ernannte Polizeipräsidentin von Mumbai, Rita Ferreira, wird von den Schuldgefühlen ihrer Vergangenheit verfolgt und hat mit den Dämonen ihrer Gegenwart zu kämpfen. Sie muss eine Mordserie aufklären, die sie auf Kollisionskurs mit einem kaltblütigen Serienmörder bringt, während sie gleichzeitig ihr Leben vor dem Zusammenbruch bewahren muss.(Hindi)Zwei beste Freunde begeben sich auf eine waghalsige Reise als Partner in einem Alkohol-Start-up. Die Serie zeigt ihre kühne Reise, auf der sie Normen in Frage stellen, Regeln beugen und ihr Schicksal in einer von Männern dominierten Branche "gestalten".(Hindi)Asmaras Sommer nimmt eine unerwartete Wendung, als sie zur Strafe in die Nachbarschaft ihrer Großeltern geschickt wird. Um bei ihren Freunden den Schein zu wahren, gibt sie vor, in Kanada zu sein. Inmitten der Schwierigkeiten eines traditionellen Umfelds lernt sie neue Lektionen fürs Leben.(Hindi)In einem Dorf, das kurz davor steht, sein 25-jähriges Bestehen als kriminalitätsfrei zu feiern, kommt es zum Chaos, als ein begehrtes Motorrad gestohlen wird! Die silberne Jubiläumstrophäe, eine Hochzeit und der Stolz der Dorfbewohner stehen auf dem Spiel. Was folgt, ist eine verrückte Reise, um das Motorrad zurückzuholen, bevor es zu spät ist.(Hindi)Uorfi Javed ist Indiens größte virale Sensation - wo sie hingeht, folgt das Drama! Ihr Ruhm ist ebenso wie ihre Kleidung selbstgemacht, aber jetzt bringt sie das Ganze auf die nächste Stufe. Lernen Sie die echte Uorfi kennen, wie sie ihr Spiel und ihren Ruhm steigert, während sie gleichzeitig ihre völlig dysfunktionale Familie zusammenhält.(Tamil)In diesem fiktiven historischen Action-Drama entfacht eine Geschichte der Rache einen blutigen Machtkampf innerhalb der ersten organisierten Bande einer Hafenstadt. Diese überlebensgroße Serie mit Schmugglern, Dealern, Pornographen, Filmstars, Aristokraten und Politikern erzählt eine packende Geschichte von Ehrgeiz, Verrat und einem unerbittlichen Kampf um die Macht.(Hindi)Eine einzigartige und visuell reizvolle Satire, die in dem fiktiven Land Gulkanda spielt.(Hindi)«In Transit» ist eine Dokumentarserie, die das Leben von transsexuellen und nicht-binären Menschen erforscht, die sich auf einzigartige Weise in Indien mit Liebe, Identität und den Grenzen des Geschlechts auseinandersetzen.(Tamil)In dieser übernatürlichen Horrorserie untersucht der skeptische Kriminalinspektor Rishi Nandhan eine Reihe von seltsamen Morden, die mit übernatürlichen Ereignissen verbunden sind. Während er die Geheimnisse lüftet, wird er sowohl mit den schaurigen Verbrechen als auch mit seiner eigenen inneren Zerrissenheit konfrontiert.(Hindi)Eine junge Frau zieht in ein Wohnheimzimmer in Delhi, ohne zu wissen, dass es dort eine dunkle Geschichte von Gewalt und verborgenen Geheimnissen gibt. Sie kämpft mit den Schatten ihrer bewegten Vergangenheit und wird in einen Kampf gegen unerklärliche Kräfte verwickelt, die sich sowohl innerhalb als auch außerhalb des Zimmers manifestieren.(Hindi)In dieser fiktiven Geschichte, die in den 1960er Jahren in Mumbai spielt, gründet ein geschäftstüchtiger Baumwollhändler, der sich nach Legitimität und Respekt sehnt, ein neues Glücksspiel namens "Matka", das die Stadt im Sturm erobert und ein Terrain demokratisiert, das zuvor den Reichen und der Elite vorbehalten war.(Hindi)Das ultimative Ziel eines 19-jährigen Mathegenies ist es, einen Algorithmus zu entwickeln, um den "perfekten Partner" für seine temperamentvolle, alleinstehende Mutter zu finden. Trotz seines Glaubens an die Unantastbarkeit der Zahlen beginnt er zu erkennen, dass nichts im Leben absolut ist - wenn es um menschliche Beziehungen geht, ist jede Gleichung ein "work-in-progress".(Hindi)Konfrontiert mit einer unbequemen Wahrheit über seine Ehe, schlägt ein Ehemann mittleren Alters einen ungewöhnlichen Weg ein, der ihn zwingt, seine Vorstellungen von Männlichkeit und Moral neu zu bewerten.(Panchayat Telugu)«Sivarapalli» folgt dem Leben eines durchschnittlichen städtischen Ingenieurabsolventen, der den Job eines Dorf-Panchayat-Sekretärs annimmt, da er keinen anderen Job bekommt, da alle seine Freunde in die USA gehen.(Tamil)Vier rücksichtslose Kinder versuchen, einen Unfall zu vertuschen, und geraten dabei in gefährliche Situationen - gejagt von Polizisten, dummen Ganoven und ihren eigenen schlechten Entscheidungen.(Panchayat Tamil)«Thalaivettiyaan Paalayam» ist ein Komödien-Drama, das das Leben eines städtischen Ingenieurabsolventen nachzeichnet, der den Job des Sekretärs in einem dörflichen Panchayat annimmt, weil es an Arbeitsmöglichkeiten mangelt.(Hindi)Die Geschichte einer Gruppe bescheidener und visionärer Mittelklasse-Ingenieure, die unter der Führung eines sanftmütig wirkenden Herrn in den 80er Jahren ein Unternehmen gründen, das den größten Wohlstand schafft, den Indien je gesehen hat: die IT-Industrie. Vor dem Hintergrund der 70er und 90er Jahre, als das Land von schlechter Regierungsführung, Armut und der Abhängigkeit von ausländischer Wohltätigkeit in Bezug auf Wohlstand und Infrastruktur geprägt war, folgt diese Geschichte den Helden der Mittelklasse, die an ihren Werten festhielten und gegen die Zeit, Traditionen und technologische Rückständigkeit kämpften, um eine Software-Revolution zu schaffen.(Telugu)Eine spannende und kuriose Talkshow, moderiert vom berühmten Schauspieler Rana Daggubati, mit seinen Freunden und Zeitgenossen aus dem indischen Kino.(Hindi)Die Geschichte der tapferen jungen indischen Freiheitskämpfer, die daran glaubten, dass bewaffneter Widerstand der Schlüssel zur Beendigung des britischen Raj ist. Dies ist die Geschichte ihres Lebens, ihrer Opfer und ihrer unsterblichen Liebe für ihr Land.(Hindi)Jung, unerschrocken und auf der Jagd nach einem epischen Traum: The Tribe ist eine Gruppe indischer Influencer, die in Los Angeles zu weltweitem Ruhm... Los Angeles! Sind sie furchtlos oder einfach nur töricht?(Hindi)Sechs Mädchen aus Kalkutta gründen die Waack Girls, eine Tanzgruppe in einer Stadt, die mit dem Waacking nicht vertraut ist. Angeführt von Ishani, einer erfahrenen Waackerin, und gemanagt von Lopa, ist diese heitere Geschichte voller Musik, Tanz, Komödie und Drama.(Hindi)Ob sie es wollen oder nicht, das Leben von 5 selbstverliebten, unbekümmerten Gen Z-Studentinnen wird sich ändern, wenn sie in die illustren Korridore des Matilda House College eintreten. Im Laufe eines Jahres voller Fehler, Herzschmerz und Selbsterkenntnis entstehen tiefe Freundschaften, die sie aus ihrer Komfortzone zwingen, während sie sich zwischen ihr College und die Kräfte stellen, die es bedrohen.