Quotencheck

Zwischen Anfang März 2023 und Anfang März 2024 hat das ZDF 16 Ausgaben produzieren lassen.

Am 27. März steht Rudi Cerne wieder vor der Kamera und moderiert eine neue Ausgabe von «Aktenzeichen XY… ungelöst». Die neuen Ausgaben erreichen ein großes Publikum, doch wie schlagen sich die zahlreichen Specials? Am 1. März 2023 stand das Thema „Cold Case“ im Vordergrund, das 5,82 Millionen Zuschauer ab drei Jahren holte. Das Ergebnis lief mit 21,8 Prozent super. Nur beim jungen Publikum sah es mit 0,97 Millionen verhältnismäßig schwach aus. 15,2 Prozent Marktanteil wurden erzielt.Drei Wochen später war eine reguläre Ausgabe im Programm, die auf 6,13 Millionen Menschen kam und einen Marktanteil von 22,3 Prozent holte. Beim jungen Publikum standen 1,26 Millionen Zuschauer auf der Uhr 19,3 Prozent Marktanteil wurden erzielt. Der Eindruck täuscht tatsächlich nicht: Die Ausgaben vom 12. April und 10. Mai liefen mit 6,08 sowie 5,42 Millionen sehr erfolgreich und holten 21,8 sowie 21,0 Prozent. Bei den jungen Menschen waren 1,10 sowie 1,13 Millionen dabei, die Marktanteile beliefen sich auf 16,5 und 18,8 Prozent.Ende Mai dann wieder ein vorläufiger Tiefstwert: Das Special „Vorsicht, Betrug“ sahen „nur“ 4,50 Millionen Menschen und führte zu „mauen“ 18,8 Prozent. Mit 0,77 Millionen jungen Menschen generierte man 14,6 Prozent. Im Sommer fielen die Marktanteile niedriger aus, auch die Dosis der Ausstrahlung wurde vom ZDF verringert. Die Juni-Folge erreichte 4,91 Millionen, die Juli-Ausgabe erzielte 5,13 Millionen, im August waren 4,74 Millionen Menschen dabei. Die Marktanteile wurden auf 21,7, 20,6 und 20,4 Prozent beziffert. Auch beim jungen Publikum wurde das „Vorsicht, Betrug“-Special mit 0,90, 0,91 und 0,81 nicht unterboten. Die Marktanteile beliefen sich auf 18,1, 18,1 und 17,9 Prozent.Im September waren 5,33 Millionen Zuschauer dabei, der Marktanteil belief sich auf 21,5 Prozent. Die erste Oktober-Folge wollten 5,24 Millionen Zuschauer sehen, der Marktanteil lag bei guten 20,4 Prozent. Das gleiche Bild bei den 14- bis 49-Jährigen: 1,03 Millionen sowie 18,7 Prozent, 1,02 Millionen und 18,0 Prozent. Das „Vermisst“-Special tanzte mit 4,97 Millionen und 18,7 Prozent aus der Reihe. Nur 0,82 Millionen junge Menschen führten zu 14,2 Prozent.Die November-Folgen hatten 5,40 und 5,98 Millionen, im Januar schalteten 5,98 Millionen Zuschauer ein. Schließlich erreichte die Sendung sogar am Valentinstag 5,62 Millionen. Die Marktanteile lagen bei 20,2, 20,3, 22,2 und 21,5 Prozent. Das Special „Gelöst!“ lief bei den mit 5,30 Millionen und 19,8 Prozent wieder verhältnismäßig schwach, aber immerhin erreichte man 1,11 Millionen und 18,6 Prozent. Die November-Ausgabe, die eine normale Folge war, hatte „nur“ 0,97 Millionen und 16,2 Prozent. Man kann schon darauf wetten, dass die kommende «Aktenzeichen XY… Ungelöst»-Folge mehr als 5,30 Millionen Zuschauer haben wird – vor allem weil die 600. Folge ansteht.