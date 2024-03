3 Quotengeheimnisse

Der Fernsehsender testet derzeit zahlreiche Programmfarben im Nachtprogramm. Vergangene Woche waren es Factual-Dokus.

Rund zwei Monate nach der Ausstrahlung der Dokumentation um Ferrero mit Sebastian Lege wurde das Format noch einmal in der Nacht zum Donnerstag wiederholt. 0,36 Millionen Menschen ab drei Jahren blieben wach und sorgten für einen unterdurchschnittlichen Marktanteil von 9,8 Prozent. Die Premiere am Sonntag, den 21. Januar, um 17.15 Uhr holte ebenfalls nur 9,8 Prozent. Jetzt waren 0,07 Millionen Zuschauer dabei, sodass man auf gute 7,2 Prozent Marktanteil kam.Das ZDF holte drei Jahre nach der Erstausstrahlung noch einmal die Dokumentation hervor. Der Film von Joanna Michna und Candan Six-Sasmaz zeigte das Osterfest unter Corona-Bedingungen. Um 01.50 Uhr schalteten 0,24 Millionen Zuschauer ein und sorgten für schwache 8,6 Prozent. Mit 0,05 Millionen jungen Menschen waren aber immerhin 6,4 Prozent möglich.Der Film von Stella Könemann und Saskia Geisler nahm den Feldhasen genauer unter die Lupe. Ab 02.20 Uhr blieben 0,15 Millionen Zuschauer dran, der Marktanteil lag bei mauen 6,3 Prozent. Immerhin waren 0,04 Millionen junge Menschen dabei, fünf Prozent Marktanteil waren möglich. Die Dokumentation lief erstmals am Samstag, den 16. April 2022, um 17.35 Uhr. Damals erreichte man nur 0,03 Millionen 14- bis 49-Jährige, was zu schlechten 1,4 Prozent Marktanteil führte. Bei allen fuhr man 2022 aber 1,27 Millionen Zuschauer ein.