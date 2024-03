Apple besetzt «Imperfect Woman»

US-Fernsehen

Die Emmy-Preisträgerinnen Elisabeth Moss und Kerry Washington sind die Hauptdarstellerinnen.

Apple TV+ hat bekannt gegeben, dass es seine preisgekrönte Dramaserie miterweitern wird. Die neue Serie basiert auf dem gleichnamigen, packenden Roman von Araminta Hall und wird von den Emmy-Preisträgern Elisabeth Moss («The Handmaid's Tale») und Kerry Washington («Scandal») produziert. Die neue Serie wird für das Fernsehen adaptiert, von Annie Weisman geschrieben und produziert, was ihre jüngste Zusammenarbeit mit Apple TV+ nach der von der Kritik gefeierten Dramedy «Physical» darstellt, und wird für Apple TV+ von 20th Television und Apple Studios produziert."Von dem Moment an, als ich Aramintas Roman erhielt, konnte ich ihn nicht mehr aus der Hand legen. Es war eine so elektrisierende Lektüre, dass ich mich sofort in sie verliebt habe", sagt Star und ausführende Produzentin Elisabeth Moss. "Ich bewundere Kerry und ihre Arbeit als Schauspielerin und Produzentin schon seit vielen Jahren und habe nach etwas gesucht, bei dem ich mit ihr zusammenarbeiten kann. Sie waren die ersten und einzigen Personen, an die wir gedacht haben. Wir sind so froh, dass Apple und 20th Television sich ebenfalls bereit erklärt haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Es ist eine absolute Übereinstimmung, die im Himmel gemacht wurde."Ich hätte nicht begeisterter sein können, als ich diesen Anruf von Elisabeth erhielt", sagte Star und ausführende Produzentin Kerry Washington. "Ich bin seit Jahren ein großer Fan von ihr - sowohl als brillante Schauspielerin als auch als bahnbrechende Produzentin. Elisabeth und Lindsey haben einen tadellosen Geschmack, wie die Art und Weise beweist, wie sie Aramintas fesselnden Roman verteidigt haben, und ich kann mir keine bessere Person vorstellen, um dieses Projekt auf der Leinwand zum Leben zu erwecken, als die großartige Annie Weisman. «Imperfect Women» ist genau die Art von spannender, komplexer, unverfälschter Erzählung, die wir bei Simpson Street anstreben. Pilar und ich sind begeistert von der Möglichkeit, mit Love & Squalor Pictures zusammenzuarbeiten, und wir sind allen bei Apple Studios und dem Team von 20th Television dankbar, dass sie so sehr an dieses Projekt glauben wie wir.""Ich fühle mich geehrt, dass Apple mir erneut das Vertrauen schenkt, komplexe, vielschichtige Frauenfiguren auf die Leinwand zu bringen", so Annie Weisman. "Elisabeth, Kerry und Araminta sind die perfekten Mitarbeiterinnen, um diese Imperfect Women zum Leben zu erwecken."Ich könnte nicht glücklicher sein, dass mein Buch ein Zuhause bei Apple gefunden hat, der Heimat einiger meiner Lieblingssendungen", sagt Araminta Hall. "Und die Zusammenarbeit mit Elisabeth und Lindsey ist ein Traum. Sie haben ein unglaubliches Talent für das Erzählen von Geschichten und haben mein Buch sofort so verstanden, wie ich es verstanden habe. Und dann auch noch Kerry Washington an Bord zu haben, ist wie ein Bonus auf einem Bonus. Mein Buch könnte nicht in besseren Händen sein."Ein unkonventioneller, psychologischer Thriller, der ein Verbrechen untersucht, das das Leben einer jahrzehntelangen Freundschaft dreier Frauen erschüttert. «Imperfect Women» ist ein durch die Perspektive verkomplizierter Krimi, der Schuld und Vergeltung, Liebe und Verrat und die Kompromisse, die wir eingehen und die unser Leben unwiderruflich verändern, untersucht. Im Laufe der Ermittlungen wird deutlich, wie sich selbst die engsten Beziehungen im Laufe der Zeit verändern können.