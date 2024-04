CBS bestellt «NCISVerse»

US-Fernsehen

Die Sendung «Entertainment Tonight» feiert die „ersten“ 1.000 «NCIS»-Folgen.

CBS kündigte das neue Special, ein «Entertainment Tonight»-Special, an, das am Montag, den 8. April um 21.00 Uhr auf dem CBS Television Network ausgestrahlt wird. Dieses einstündige Special, das 1.000 Episoden der «NCIS»-Franchise feiert, enthält exklusive Interviews mit den Stars von «NCIS», «NCIS: Los Angeles», «NCIS: New Orleans», «NCIS: Hawaii» und «NCIS: Sydney».Die Darsteller und Gaststars teilen Lieblingserinnerungen und Momente hinter den Kulissen aus 20 Jahren nie zuvor gesehener Interviews aus dem «ET»-Archiv. Kevin Frazier von «ET» moderiert vom NCIS-Studiogelände aus, wo das Flaggschiff der Serie seit zwei Jahrzehnten von den CBS Studios gefilmt und produziert wird. Außerdem gibt es einen seltenen Einblick in die Arbeit der Darsteller und des Produktionsteams der beliebtesten Fernsehserie im Primetime-Bereich. Das Special enthüllt neue Details über die Ursprünge von «NCIS», einschließlich der Frage, wie das weltweite Phänomen, das mehrere Serien umfasst, entstanden ist und das Gesicht des echten NCIS verändert hat.Darüber hinaus erhalten die Fans einen Blick hinter die Kulissen bei der Entstehung der 1.000sten Folge von «NCIS», die am Montag, den 15. April, 21.00 Uhr auf dem CBS Television Network ausgestrahlt wird.