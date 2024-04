«Spiderwick Chronicles» startet am 19. April

US-Fernsehen

Der Streamingdienst Roku hat einen Trailer veröffentlicht. Die Serie ist für die Amerikaner kostenlos.

Am 19. April 2024 startet der Streamingdienst Doku mit der Ausstrahlung von, das einst für Disney+ geplant war. Die Produktion wurde von Paramount Television Studios und 20th Television übernommen. Aron Eli Coleite, Kat Coiro, Tony DiTerlizzi, Holly Black, Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell, D.J. Goldberg, Julie Kane-Ritsch und Grace Gilroy sind die Produzenten der ersten acht Episoden.In der Serie spielen Joy Bryant, Lyon Daniels, Noah Cottrell, Mychala Lee und Jack Dylan Grazer mit. Besetzt. Außerdem gehören Christian Slater, Alyvia Alyn Lind und Charlayne Woodard zum Ensemble. Regie bei den ersten beiden Folgen führte Kat Coiro.Die Familie Grace zieht von Brooklyn, New York, in ihr Elternhaus in Henson, Michigan, das Spiderwick Estate. Helen zieht mit ihren 15-jährigen Zwillingen Jared und Simon und ihrer älteren Tochter Mallory um. Kurz nach dem Einzug in Spiderwick Estate entdeckt Jared einen Irrwicht und erkennt, dass magische Kreaturen real sind! Die Einzige, die ihm glaubt, ist seine Großtante Lucinda, die Jared anfleht, die Seiten des Feldführers ihres Vaters über magische Kreaturen zu finden und sie vor dem mörderischen Oger Mulgarath zu beschützen.