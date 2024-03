«Three Body Problem» startet mit elf Millionen Zuschauern

International

Die Gangster-Komödie «The Gentleman» mit Theo James verbuchte 11,7 Millionen Zuschauer.

Lindsay Lohans romantische Komödiehat die Fans mit 25,5 Millionen Zuschauern auf Platz 1 begeistert und war der meistgesehene Film der Woche. Millie Bobby Brown machte sich weiterhin ihre innere Kriegerin zunutze und schicktemit 19,5 Millionen Zuschauern auf Platz 2. Der Fantasy-Film hat nun insgesamt 105,6 Millionen Aufrufe in 17 Tagen erreicht. Regina Kings 15 Jahre andauerndes Projekt, das die Geschichte der ersten schwarzen Kongressabgeordneten und politischen Ikone Shirley Chisholm und ihrer bahnbrechenden Präsidentschaftskandidatur in den USA erzählt, landete mit 3,6 Millionen Besuchern auf Platz 7. Auch der Animationsfilmhatte ein starkes Debüt und landete mit 4,0 Millionen Besuchern auf Platz 5., die aristokratische Gangsterserie von Guy Ritchie mit Theo James und Kaya Scodelario in den Hauptrollen, setzte sich mit 11,7 Millionen Zuschauern an die Spitze der englischen TV-Liste., die neue Sci-Fi-Serie von David Benioff, D. B. Weiss und Alexander Woo, begann ihre Invasion auf dem zweiten Platz mit 11,0 Millionen Zuschauern in vier Tagen. Das Sci-Fi-Epos erreichte in 93 Ländern die Top 10.Dokuserien belegten drei Plätze auf der Liste:kam an dritter Stelle in die Liste (6,6 Millionen Aufrufe),belegte den sechsten Platz (1,3 Millionen Aufrufe) undbelegte den siebten Platz (1,3 Millionen Aufrufe). Die animierte Kinderserierutschte mit 2,4 Millionen Zuschauern auf den fünften Platz. Wiederkehrende Fan-Favoriten rundeten die Liste ab:behauptete sich in seiner fünften Woche auf der Liste auf dem vierten Platz (3,4 Millionen Aufrufe), Harlan Cobensstieg auf dem neunten Platz ein (1,3 Millionen Aufrufe), womit sich die Gesamtzahl der Wochen auf der Liste auf acht erhöhte, und, die limitierte Serie nach dem Bestseller-Roman von David Nicholls, belegte in ihrer siebten Woche auf der Liste den zehnten Platz (1,3 Millionen Aufrufe).Es war eine starke Woche für koreanische Serien auf der nicht-englischen TV-Liste. Staffel 2 der Reality-Wettbewerbsserieschaffte es in ihrer ersten Woche mit 6,1 Millionen Zuschauern auf Platz 1, die limitierte Seriekam auf Platz 4 (4,2 Millionen Zuschauer), die romantische Komödieverbrachte ihre neunte Woche auf der Liste auf Platz 8 (1,7 Millionen Zuschauer) und die limitierte Seriedebütierte auf Platz 10 (1,3 Millionen Zuschauer).