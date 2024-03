Noah Wyle wird wieder Arzt

US-Fernsehen

Der frühere «Emergency Room»-Darsteller wirkt bei «The Pitt» mit.

Max hat, ein neues Drama mit dem fünffach Emmy-nominierten Noah Wyle in der Hauptrolle und als ausführender Produzent, einen Auftrag über 15 Episoden erteilt, die direkt in Serie gehen. Der Emmy-Nominierte R. Scott Gemmill («NCIS: Los Angeles») wird als Showrunner der neuen Serie fungieren, die von John Wells Productions und Warner Bros. Television produziert wird. Die Serie ist eine realistische Betrachtung der Herausforderungen, mit denen das Gesundheitspersonal im heutigen Amerika konfrontiert ist, gesehen durch die Linse der Helden an vorderster Front, die in einem modernen Krankenhaus in Pittsburgh arbeiten.Sarah Aubrey, Leiterin der Max-Originalprogrammierung, Zitat: "Die Zusammenarbeit mit den visionären Talenten von John Wells, R. Scott Gemmill und Noah Wyle bei der Entwicklung dieser neuen Serie war bereits ein aufregender Prozess. Ihre Leidenschaft, Kreativität und Hingabe an das Geschichtenerzählen heben jeden Aspekt des Projekts hervor, und gemeinsam sind wir bereit, eine fesselnde und authentische Darstellung der heutigen medizinischen Welt zu liefern, die die Zuschauer fesseln und einen bleibenden Eindruck hinterlassen wird."Scott Gemmill, Noah Wyle und John Wells, ausführende Produzenten, zitieren: "Wir sind Warner Bros. Television und Max dankbar, dass sie uns die Möglichkeit gegeben haben, in die Welt der urbanen Medizin zurückzukehren. Die unzähligen Herausforderungen, mit denen die Ärzte, Krankenschwestern, Techniker, Patienten und ihre Familien konfrontiert sind, die in den Schützengräben der modernen Medizin arbeiten, haben sich in den anderthalb Jahrzehnten seit unserem letzten Besuch in ihren Geschichten nur noch verschlimmert. Wir sind begeistert, dass wir mit der Unterstützung unserer Partner in diese Welt zurückkehren können und freuen uns darauf, die Grenzen des dramatischen Realismus und der medizinischen Genauigkeit zu verschieben, um das Leben dieser heldenhaften Männer und Frauen zu verfolgen."