«Hells Kitchen» bekommt zwei Staffeln

US-Fernsehen

Gordon Ramsay darf auch weiterhin im Programm von FOX auftreten.

FOX hat zwei weitere Staffeln von Gordon Ramsays legendärer Kochwettbewerbsseriebestellt. In der kultigen Show, die sich über Jahrzehnte erstreckt - und mit der heutigen Verlängerung mit mehr als 350 Episoden der am längsten laufende Kochwettbewerb im Fernsehen ist - werden angehende Köche aus der gesamten Restaurantbranche durch eine intensive kulinarische Akademie geschickt, um Chefkoch Ramsay zu beweisen, dass sie das Talent und die Ausdauer haben, um jede Woche als Sieger hervorzugehen. Nur diejenigen, die der sengenden Hitze von «Hell's Kitchen» standhalten können, treten jede Woche aufs Neue an, bis sich einer als Sieger durchsetzt. Auf dem Spiel stehen ein lebensverändernder Hauptpreis, darunter ein Chefkochposten in einem von Ramsays eigenen renommierten Restaurants im ganzen Land, und der Titel des «Hell's Kitchen»-Gewinners."Als meine allererste Sendung auf FOX hat «Hell's Kitchen» einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen und es ist unglaublich erfreulich, dass die Serie für die 23. und 24. Staffel verlängert wurde", so Ramsay. "Diese Show wird immer besser und mit FOX, ITV und A. Smith & Co. als meine Partner können Sie in den kommenden Jahren noch größere Herausforderungen, stärkere Talente und einen intensiveren Wettbewerb in «Hell's Kitchen» erwarten.""Seit Gordon Ramsay und «Hell's Kitchen» vor fast zwei Jahrzehnten ihre Premiere auf FOX feierten, sind sie zu einer festen Größe im amerikanischen Fernsehen geworden", so Wallach. "«Hell's Kitchen» war unsere erste Serie mit Gordon und markierte den Start einer der erfolgreichsten kreativen Partnerschaften, die FOX je hatte, und ein wichtiger Eckpfeiler dessen, was zur stärksten Kochmarke des globalen Fernsehens geworden ist."«Hell's Kitchen» wurde erstmals am 30. Mai 2005 auf FOX ausgestrahlt. Die Premiere der 22. Staffel im vergangenen September war die meistgestreamte Premiere von «Hell's Kitchen» aller Zeiten und brachte die Serie auf Platz 1 der Kochsendungen des Herbstes 2023 bei den Erwachsenen 18-49 und den Gesamtzuschauern. Die 23. und 24. Staffel werden im Foxwoods Resort Casino in Mashantucket, Connecticut, produziert, wo sich eines von Ramsays Hell's Kitchen Restaurants befindet.