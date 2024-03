AXN Black holt spanische Krimi-Serie «Gangs of Madrid» nach Deutschland

VORAB TV-News

Die Serie ist von wahren Begebenheiten um den Aufstieg von Mafia-Boss Juan Carlos Peña Enano inspiriert, der den spanischen Kokain-Handel der 1990er Jahre kontrollierte

Die Premiere der spanischen Krimi-Serieliegt bereits im Herbst 2022 auf Movistar+ zurück, zuvor hatte die Serie im Wefbewerb des internationalen Serienfestval Canneseries ihr Debüt. Eine zweite Staffel ist inzwischen produziert worden. International trägt die sie den Titel, mit dem sie auch in Deutschland in Kürze aufschlagen wird. Der Pay-TV-Sender AXN Black zeigt die achtteilige Reihe ab Montag, 6. Mai, um 20:15 Uhr. Pro Woche erscheint eine neue Episode, wobei es zum Start eine Doppelfolge gibt. Zusätzlich sind alle acht Folgen zeitgleich in den AXN Black Mediatheken abrufbar, unter anderem bei Vodafone Giga TV, Magenta TV und Prime Video Channels.«Gangs of Madrid» ist von wahren Begebenheiten und dem Leben des Anführers der „Los Miami“-Bande, Juan Carlos Peña Enano, inspiriert und spielt in den 1990er-Jahren. Flankiert von seinem hitzköpfigen Bruder Sebas und seinem vorsichtigeren Kumpel Rober steigt José-Antonio – gespielt von Álex García («Heilige Familie», «Marina und die Mörder») – zum Drogenboss auf. José weiß, wann er sich im Graubereich aufhält und wann er hart zuschlägt, was ihn von seinen Rivalen abhebt und ihm dabei hilft, dem Tod mehr als nur eine Handvoll Mal zu entkommen. José dehnt seine Herrschat auf das Party-Paradies Ibiza aus und entwurzelt mit seiner Bande, die aufgrund ihrer rubinroten Baseball-Jacken „Los Miami“ getaut wurde, die Machtstruktur der Unterwelt der Insel. Tief im Inneren ist José jedoch ein bodenständiger Mann, der nie vergisst, woher er kommt. Seine größte Stärke ist es, sich um seine engste Familie zu kümmern – seine Mutter, seine Frau und seinen engsten Kreis, ob männlich oder weiblich. Aber es könnte sich auch als seine schwächste Stelle erweisen. Ein Motorrad hat ihm vielleicht ein Bein genommen, aber vielleicht ist das Beharren darauf, seine kleine Tochter an diesem schicksalhaften Tag zur Schule zu bringen, einfach ein zu großes Ziel für seine Feinde.„«Gangs of Madrid - El Inmortal» ist eine ideale Ergänzung des AXN Black Programms und die Serie ist perfekt für die Fans von «Gomorrah»“, erklärt Susanne Braun, verantwortlich für das Programm von AXN Black. „Damit bauen wir das Line-Up hochkarätiger Drama-Serien weiter aus, neben Titeln wie «Yellowstone», «The Blacklist», «Chicago P.D.» und «Almost Paradise».“