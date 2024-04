Podstars

Nora Gantenbrink und Maike Backhaus erzählen in fünf Teilen die Geschichte um den Fall.

Geschichten, welche nicht erzählt werden sollen, klingen geheimnisvoll und machen neugierig.ist ein Podcast, welcher genau diese Storys aufgreift. In der ersten Staffel geht es um die ehemalige 16-jährige Teilnehmerin von «Germanys Next Topmodel» der Staffel 12. Kasia schaffte es ins Finale. Gewonnen hat sie nicht, doch war die Teilnahme gleichzeitig der Türöffner in die Welt der Promis. Die Spiegel-Reporterin Nora Gantenbrink sowie die Investigativjournalistin Maike Backhaus wandeln auf den Spuren der Akte Kasia Lenhardt.Kasia Lenhardt nahm sich im Jahr 2021, am Geburtstag Ihres Sohnes, das Leben. Der Öffentlichkeit bekannter wurde die hübsche junge Frau neben ihrer «GNTM»-Teilnahme durch die Liebesbeziehung zum ehemaligen Nationalspieler Jérôme Boateng. Er spielte jahrelang für den stets erfolgreichen FC Bayern München. Die Beziehung mit dem Fußballweltmeister werfen bis heute Fragen auf. Die Gewaltvorwürfe ebben nicht ab. Jüngst kamen unveröffentlichte Chatnachrichten an die Öffentlichkeit. In den Nachrichten macht Kasia harte Vorwürfe.Die Hinterbliebenen und vor allem die Mutter geben sich mit den bisherigen Ergebnissen der Untersuchungen nicht zufrieden. Vor allem die Mutter klagt weiter an. Exklusiv für diesen Podcast willigten die Hinterbliebenen ein, dass das iPhone von Kasia digital-forensisch untersucht werden durfte. Der Inhalt verspricht brisante Enthüllungen zu offenbaren. 25 Stunden Audionachrichten wurden ausgewertet. Dem Team von «NDA» liegen weitere Dokumente vor.Das Nähe- und Distanzthema überschattete die Partnerschaft von Kasia und Jérôme. Sie zogen sich an und stießen sich weg. Im Fokus ihrer Verbindung stehen die Ereignisse des Oktoberfestes des Jahres 2019. Brisant sind die Sprachnachrichten, welche sich bezüglich der Zeit des Oktoberfestes auf dem Smartphone befanden. Im Podcast versuchen die zwei Journalistinnen, die tatsächlichen Geschehnisse, welche zu Vorwürfen gegen Jérôme führten gewesen sein könnten. Die Journalisten hätten gerne die Sichtweise von Boateng mit einfließen lassen. Leider lehnte der Ex-Nationalspieler ein Interview bis dato immer wieder ab.Kasia unterschrieb eine Verschwiegenheitserklärung, eine sogenannte NDA. Mit dieser NDA verpflichtete sich Kasia nie mehr über die Beziehung zu dem ehemaligen Nationalspieler zu sprechen. Aus welcher Feder die Erklärung stammte, ist bis heute unbekannt. Im Februar 2021 erzählte Kasia ihrer Mutter, dass sie eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet hat. Zeitgleich veröffentlichte Jérôme das Ende der Beziehung. Nach der öffentlichen Bekanntgabe kam es zu einer viralen Hetzkampagne gegen Kasia. Sie nahm sich anwaltlichen Beistand und wollte die Verschwiegenheitserklärung anfechten, um sich äußern zu dürfen. Kurz vor ihrem Selbstmord wurden zwei Anrufe auf ihrem Smartphone verzeichnet.