ZDF befasst sich mit KI: Ein «Unsichtbarer Angreifer» steht bevor

TV-News

Emily Cox, Denis Moschitto und Eren M. Güvercin verkörpern eine technikaffine Familie, der KI-basierte Systeme das Leben erschweren.

Künstliche Intelligenz ist das wohl zukunftsträchtigste Thema der kommenden Jahr und ist gleichzeitig noch unerforscht, weshalb zahlreiche Gefahren lauern. Das ZDF wird sich im Mai in dem Filmmit den Gefahren dieser Technologie auseinandersetzen. Der Mainzer Sender zeigt die Regie-Arbeit von Martina Plura nach dem Drehbuch von Willi Kubica ab Samstag, 4. Mai, in der ZDFmediathek. Am Montag, 13. Mai, erfolgt um 20:15 Uhr die Ausstrahlung im linearen Fernsehen.Im Mittelpunkt steht die Familie Turgut, eine moderne, technikaffine Familie. Emma (Emily Cox), ihr Mann Amir (Denis Moschitto) und ihr Sohn Malik (Eren M. Güvercin) leben in einem Smart Home nach neuestem Standard der Firma SAMIRA, für die Amir im Marketing arbeitet. Nicht nur im Haus, auch bei ihrer Arbeit als Psychotherapeutin setzt Emma auf smarte Technologien, denn der gewaltige Andrang von Patienten will geschickt optimiert werden. Um immer mehr Menschen helfen zu können, entwickelt sie zusammen mit dem Chefentwickler von SAMIRA, Georg Bohr (Golo Euler), eine KI-basierte Therapie-App. Doch mit dem Beginn der ersten Praxisphase ereignen sich zunächst kleinere, bald aber gravierende Zwischenfälle mit der vernetzten und omnipräsenten Technik. Aber ist es wirklich die Technik oder sind es Emmas Nerven, die für die Komplikationen sorgen? Denn Emma quält der Selbstmord einer jungen Patientin, für den sie sich die Schuld gibt. Seitdem versucht sie möglichst vielen Menschen zu helfen, obwohl sie hoffnungslos überarbeitet ist und immer mehr den Kontakt zu ihrer Familie, ihrer besten Freundin und ihren Patienten verliert. Die Komplikationen machen sie misstrauisch: Will jemand ihr Leben manipulieren? Oder ist ein Hacker am Werk?In weiteren Rollen der UFA-Fiction-Produktion Paula Conrad Hugenschmidt, Casper von Bülow, Yodit Tarikwa, Luna Jordan, Jens-Uwe Bogadtke und Lucas Lentes zu sehen. Als Produzenten seitens UFA Fiction fungieren Eric Bouley und Christopher Sassenrath. Julia Sattler und Alexandra Staib zeichnen für das ZDF als Redakteure verantwortlich.„KI ist Fluch und Segen zugleich und wird unser aller Leben nachhaltig stark verändern. Intelligente Systeme vernetzen sich in Echtzeit, in Zukunft werden wir immer mehr in Smart Homes leben und auch sonst wird KI unseren Alltag zunehmend bestimmen. In unserem Film beleuchten wir die Ambivalenz, die diesen Technologien innewohnt, und freuen uns sehr, dass sich nun jede:r nach der erfolgreichen Premiere auf dem Filmfest Hamburg ein Bild von diesem hochspannenden und zeitgeistigen Psychothriller machen kann“, erklärt Eric Bouley, Produzent UFA Fiction.