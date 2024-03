Highlights, Livestream & mehr: RTL+ präsentiert «Die große Elchwanderung»

TV-News

Der Kölner Streamingdienst garantiert „maximale Entspannung“ beim TV-Event, das in Schweden seit vielen Jahren ein Zuschauermagnet ist.

Ab dem 22. April, dem Tag der Erde, zeigt RTL+ zwei Wochen lang im kostenfreien 24-Stunden-Livestream, wie Schwedens Elche nach kargen Wintermonaten an der Küste wieder zurück ins Landesinnere auf ihre Weiden ziehen. RTL+ bezeichnetals „Slow-TV“ und garantiert damit „maximale Entspannung“. In Schweden ist das TV-Event seit Jahren ein Renner und lockt zahlreiche Beobachter an.Hierzulande wagt man sowohl mit RTL+ und Geo Television den großen Aufschlag. «Die große Elchwanderung – Das Live-Event von RTL+ und Geo» startet um Mitternacht und wird neben dem einfachen Livestream auch in einem viergeteilten Quadstream angeboten. Auch Geo Television überträgt den Livestream täglich um 6:00 Uhr sowie um 18:45 Uhr für jeweils 90 Minuten live im TV. Außerdem werden Schlüsselmomente des Livestreams täglich als Highlight-Clips bei RTL+ zur Verfügung gestellt. Die Highlights der letzten Jahre kann man sich bereits jetzt beim Streamingdienst anschauen.Neben der Verwertung bei RTL+ und Geo werden auch die News- und Magazinformate von RTL umfangreich über die Elchwanderung berichten. Woher kommt der Elch-Hype? Was macht die Faszination "Slow-TV" aus? Wie kann ein Stream tatsächlich gegen Alltagsstress und Einsamkeit helfen? Dazu äußern sich Medienpsychologen, die schwedischen Produzenten sowie vorfreudige Fans. Außerdem ordnet Geo-Experte und Naturjournalist Dirk Steffens wichtige Hintergrundinformationen über die beeindruckenden Tiere und ihre Wanderung ein. Auch Geo begleitet das einzigartige Naturspektakel über alle Kanäle hinweg.