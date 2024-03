Blockbuster-Battle

Robin Williams als Peter Pan, Vin Diesel als Dominic Toretto oder Ryan Reynolds als Non-Player-Character. Wer schnappt sich an Karfreitag den Sieg?

Die Bewertung

Die Bewertung

Die Bewertung

(ZDFneo, 20:15 Uhr)Peter Pan, der kindliche Abenteurer, ist erwachsen geworden. Als Peter Banning kümmert er sich mehr um seine Karriere als Anwalt als um seine Familie. Bis seine Kinder entführt werden. Die Vergangenheit ist für Peter nur noch ein Märchen. Bis zu jenem Tage, an dem Captain Hook, der alte Erzfeind, zurückkehrt und Peters Kinder ins Nimmerland entführt. Peter, ohne die Kräfte von einst, ist verzweifelt. Da kommt ihm die Zauberfee Glöckchen zur Hilfe. Opulent ausgestattetes Märchen um Peter Pan, den Jungen, der niemals erwachsen werden wollte, großartig besetzt mit Robin Williams, Dustin Hoffman und Julia Roberts. Regie führte Steven Spielberg.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 8Metascore: 5IMDb User Rating: 7(ProSieben, 20:15 Uhr)Die Tage des Bankangestellten Guy in Free City sehen tagein tagaus gleich aus. Als er Molotov Girl alias Millie über den Weg läuft, erfährt er von ihr, dass er ein NPC - ein Non-Player-Character - in einem Computerspiel ist. Zunächst ist er schockiert, doch dann genießt er, dass er endlich tun und lassen kann, was er will - bis Free City-Besitzer Antwan droht, das Game abzuschalten. Nun muss Guy gemeinsam mit Millie seine Welt retten.The Movie Database (TMDB): 8Rotten Tomatoes Audience Score: 9Metascore: 6IMDb User Rating: 7(RTLZWEI, 20:15 Uhr)Irgendwo in Los Angeles: Auf einer abgelegenen Straße stehen nach allen Regeln der Kunst getunte Autos bereit zum Start. Die Motoren brüllen, jeden Moment wird der Startschuss fallen zu einem illegalen Autorennen quer durch das nächtliche L.A. Unter den Fahrern, die heute wieder einmal um das schnellste Auto wetteifern, ist Dominic, ehemaliger Knastbruder und König der Streetracer-Szene. Einer von Dominics Rivalen ist der neu zu der Szene gestoßene Brian, der sich zum ersten Mal bei einem Rennen behaupten will. Zunächst scheint es, als sei ein Konflikt zwischen Dominic und Brian unvermeidlich. Doch als Brian seinem Kontrahenten bei einem waghalsigen Dragrace das Leben rettet, arrangieren sich die beiden und werden Freunde. Dominic ahnt nicht, dass der smarte Brian ein Cop ist: Undercover soll er eine Serie von ebenso brutalen wie tollkühnen Überfällen auf Trucks aufklären. In voller Fahrt werden die LKW auf den Highways geentert und entführt. Bei der Beute handelt es sich jedes Mal um äußerst wertvolle Fracht. Die präzise Fahrweise der Räuber brachte Polizei und FBI darauf, in der Straßenrennszene nach den Tätern zu suchen. Für Brian wird der Auftrag sehr schnell mehr als nur Polizeiarbeit, denn er verliert sein Herz an Dominics Schwester Mia. Als die Gang einen neuen Überfall plant und merkt, dass geheime Informationen nach außen dringen, werden einige Bandenmitglieder Brian gegenüber misstrauisch. Dominic hält zwar seine schützende Hand über ihn, aber für den jungen Polizisten wird die Lage immer brenzliger. Hin- und her gerissen zwischen Pflichtbewusstsein und Freundschaft muss Brian die schwerste Entscheidung seines Lebens treffen - und im rasanten Showdown um sein Leben fahren.The Movie Database (TMDB): 7Rotten Tomatoes Audience Score: 7Metascore: 6IMDb User Rating: 7