«Walking Dead»-Produzenten gewinnen gegen AMC

Wirtschaft

Bereits seit Jahren muss sich AMC mit den Produzenten herumschlagen.

Vor zwei Jahren wurde «The Walking Dead» nach zwölf Jahren abgesetzt. Doch der Fernsehsender AMC und die ursprünglichen Produzenten Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, David Alpert, Glen Mazzara und Charles Eglee streiten sich noch immer mit dem Sender. Am Montag lehnte ein Bundesrichter den Antrag von AMC ab, die Klage abzuweisen.Die fünf Produzenten hatten nach der Klage von «The Walking Dead»-Schöpfer Frank Darabont erstmals rechtliche Schritte gegen AMC eingeleitet. Darabont wurde nach der ersten Staffel entlassen, erhielt aber 2021 eine Abfindung in Höhe von 200 Millionen US-Dollar. Vor Gericht setzte sich AMC gegen die anderen fünf Produzenten durch. Im Jahr 2022 erklärte ein Richter in Los Angeles den Vertrag für rechtsgültig.Im November 2022 wurde eine weitere Klage eingereicht, in der behauptet wurde, dass die Einigung mit Darabont die „Meistbegünstigungsklausel“ auslöse. Da Darabont im Rahmen des Vergleichs eine bessere Definition der "modifizierten bereinigten Bruttoeinnahmen" erhielt, argumentierten die Produzenten, dass sie Anspruch auf die gleiche Behandlung hätten. Sie argumentierten, dass ihnen zusammen mindestens 200 Millionen Dollar zustünden.AMC beantragte die Abweisung der Klage, was der US-Bezirksrichter Fernando Aenlle-Rocha jedoch ablehnte. "Das Gericht ist der Ansicht, dass die Kläger genügend Fakten vorgebracht haben, um zu behaupten, dass sie Anspruch auf die günstigere Berechnung und Definition der MAPR haben, die die Beklagten Darabont und CAA gemäß den Meistbegünstigungsklauseln ihrer Abkommen zur Verfügung gestellt haben", schrieb der Richter.