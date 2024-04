«The GOAT» startet Mitte Mai

US-Fernsehen

Auch in Deutschland startet die neue Wettbewerbsserie.

Nach 25 Jahren ikonischen, kulturprägenden Reality-Fernsehens hat sich Prime Video aufgemacht, eine wichtige Frage zu beantworten: Welcher Reality-Star ist der Größte aller Zeiten? Von den Produzenten von «Jury Duty», «The Bachelor» und «Chopped» werden die ersten drei Episoden vonam 9. Mai auf Prime Video weltweit und auf Amazon Freevee in den USA, Großbritannien, Deutschland und Österreich ausgestrahlt. Neue Episoden werden bis zum 27. Juni jede Woche donnerstags ausgestrahlt. Die Serie wird von Amazon MGM Studios und Propagate produziert.14 Reality-Superstars - von Bachelorettes über Housewives und Survivors bis hin zu Drag Racern und allen dazwischen - ziehen unter dem wachsamen Auge von Moderator Daniel Tosh in «GOAT»-Manor ein, um in über 20 Herausforderungen gegeneinander anzutreten und dabei das Vertrauen der anderen zu gewinnen und zu brechen. Neue Seiten von langjährigen Favoriten werden zu sehen sein, wenn sie um 200.000 Dollar kämpfen... und um den Titel des Greatest of All Time.Zur "Herde" der Teilnehmer gehören Tayshia Adams («The Bachelor»-Franchise), Joe Amabile («The Bachelor»-Franchise), Kristen Doute («Vanderpump Rules»), Reza Farahan («Shahs of Sunset»), CJ Franco («FBoy Island»), Wendell Holland («Survivor»), Teck Holmes («The Real World»), Justin Johnson/Alyssa Edwards («RuPaul's Drag Race»), Paola Mayfield («90 Day Fiancé»), Da'Vonne Rogers («Big Brother»), Joey Sasso («The Circle»), Jason Smith («Holiday Baking Championship»), Lauren Speed-Hamilton («Love Is Blind») und Jill Zarin («The Real Housewives of New York City»).The GOAT wird produziert von Elan Gale, Bill Dixon, Anthony Anderson, Lee Eisenberg, Michael Friedman, Ben Silverman, Howard T. Owens, Isabel San Vargas, Audrey E. Smith, Daniel Tosh, und Matthew M. Welty. Dixon fungiert auch als Showrunner. Michael Shea führt Regie.