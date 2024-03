MagentaTV läutet EM-Programm bereits im April ein

TV-News

Am 15. April startet mit „FUSSBALL.TV 1“ der erste von drei Sender für die Fußball-Europameisterschaft, die am 14. Juni beginnt.

MagentaTV hat angekündigt, möglichst früh für die anstehende Heim-Europameisterschaft der Fußball-Männer zu trommeln. Für die nötige Einstimmung soll ab dem 15. April der neue Sender FUSSBALL.TV 1 sorgen, auf dem historische Spiele der EM-Geschichte gezeigt werden. Bela Rethy und Wolff Fuss vertonen Partien, wie das EM-Finale 1980 zwischen Deutschland und Belgien oder das Golden Goal von Oliver Bierhoff 1996 im Finale gegen Tschechien mit dem „Blick von heute“ neu. Die beiden reichern ihre Reportagen mit Anekdoten und zusätzlichen Hintergründen an.Außerdem präsentiert man die Sendung. Die Sendung fasst Geschichte, Gegenwart und Anekdoten einzigartig zusammen, die von den MagentaTV-Reportern Christian Straßburger, Thomas Wagner, Wolff Fuss und Bela Rethy unterhaltsam reflektiert werden. Daneben gibt es eine Top10 der EM-Geschichte unter anderem mit Toren, Paraden und Elfmetern. Außerdem präsentieren Jan Henkel und Manuel Baum das sechsteilige Format, das einem ähnlichen Konzept wie die Sky-Sendung «Matchplan» folgt. Ein besonderes Augenmerk in der Analyse-Sendung liegt auf den deutschen Gruppengegnern Schottland, Ungarn und die Schweiz und der Frage, wie sie zu schlagen sind.Darüber hinaus verspricht der Dienst der Deutschen Telekom, der als einziger Anbieter alle 51 Turnierspiele, darunter fünf Exklusiv-Partien, zeigt, zahlreiche Dokumentationen. Dazu zählt der Rückblickauf die ins Jahr 2021 verschobene Euro 2020, die ebenfalls komplett bei MagentaTV im Programm war. Zudem hat FUSSBALL.TV 1 HD zwölf Episoden vonund UEFA-Features mit Portraits, Interviews und Highlights der UEFA im Angebot. Der MagentaTV-Podcastwartet zudem ab Mai mit Spezialfolgen zur EM auf. Weitere Dokus sindundsowie die preisgekrönte Doku. Als Lizenztitel hat man sich auchund dassowie die „wahre Geschichte“ übermit dem umstrittenen Treffer von Geoff Hurst zum 3:2 gesichert. Thematisch passende Originals von MagentaTV+ sollen die Einstimmung auf die Heim-EM abrunden. Zu sehen sind unter anderem die Sport-Dokuund die exklusive Eigenproduktion, in der Moderatorin Verona Pooth mit Weltmeister Lukas Podolski unter anderem über seine Erwartungen zum Turnier spricht. Weitere aktuelle Originals sollen folgen.„Wir starten bei MagentaTV ganz bewusst bereits im April in den Fußball-Sommer“, erklärt Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom und behauptet: „Ganz Deutschland freut sich auf das Sportereignis des Jahrzehnts und wir werden mit inhaltsstarken und unterhaltsamen Formaten auf die UEFA Euro 2024 hinführen, bevor es am 14. Juni in München mit Deutschland gegen Schottland losgeht. Nur MagentaTV bietet alle 51 Spiele des Turniers live und in UHD-Qualität. Unser Gesamtpaket ist somit die erste Wahl für alle Fußball-Begeisterten.“