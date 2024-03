NBC News entlässt Mitarbeiter Ronna McDaniel

Köpfe

Die neue Mitarbeiterin soll Donald Trump geholfen haben, die Wahl 2020 zu untergraben.

Die Verantwortlichen von NBC News haben die Moderatorin Ronna McDaniel entlassen. McDaniel war die ehemalige Chefin des republikanischen Nationalkomitees. Am Dienstag teilte die Nachrichtenabteilung von NBC mit, dass sie sich erneut von McDaniel trennen werde, da sich eine Reihe von Moderatoren gegen ihre Verpflichtung auflehnten.Die Entscheidungsträger bei NBC hatten gehofft, dass sie bei der Wahlberichterstattung Einblicke in die Welt der Republikaner geben könnte. Doch die Moderatoren waren mit der Entscheidung nicht zufrieden, da McDaniel den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump dabei unterstützte, die Wahl 2020 zu untergraben."Die letzten Tage waren zweifellos schwierig für die News Group. Nachdem ich mir die berechtigten Bedenken vieler von Ihnen angehört habe, habe ich entschieden, dass Ronna McDaniel keine Mitarbeiterin von NBC News mehr sein wird", sagte Cesar Conde, Präsident der NBC News Group, in einem Memo an die Mitarbeiter am Dienstag. "Keine Organisation, insbesondere eine Nachrichtenredaktion, kann erfolgreich sein, wenn sie nicht zusammenhält und koordiniert. In den letzten Tagen ist klar geworden, dass diese Ernennung dieses Ziel untergräbt.