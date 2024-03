DMAX setzt auf «Die Schlangenfängerin»

TV-News

In zehn Episoden stellt die Wahl-Australierin Julia Baker ihren gefährlichen Job als professionelle Schlangenfängerin vor.

DMAX hat eine neue Eigenproduktion angekündigt, die ab dem 8. Mai jeweils mittwochs um 22:15 Uhr zu sehen sein wird. Der Titel der Doku-Soap lautet. Der Name ist Programm, denn in zehn Folgen wird die deutsche Wahl-Australierin Julia Baker bei ihrer Arbeit als professionelle Schlangenfängerin begleitet. Die Tochter eines deutschen Vaters und einer britischen Mutter hat immer dann Hochsaison, wenn Australiens Schlangen nach ihrer Winterpause aus ihren Verstecken kriechen und die dicht besiedelte Region von Brisbane erobern.Baker ist eigentlich gelernte Bäckerin und Konditorin, rettet ihren Kunden nun aber lieber das Leben. Denn hat sich eine Östliche Braunschlange, eine der giftigsten Schlangen der Welt, erstmal im Kleiderschrank eingenistet, herrscht akute Lebensgefahr. Haben die Schlangen den ersten Frühjahrshunger gestillt, bleibt für Julia keine Zeit, um durchzuatmen. In der Paarungszeit spielen die Hormone der Tiere verrückt und sie verlieren jede Scheu vor Menschen.Rund drei Millionen Einwohner leben in Julias Arbeitsgebiet, das eine der höchsten Schlangenpopulationen der Welt aufweist. Hier rückt sie täglich aus, um die Menschen vor den gefährlichen Eindringlingen zu schützen und die Schlangen einzufangen. «Die Schlangenfängerin» ist eine von Warner Bros. Discovery Deutschland beauftragte Produktion von Blueprint Media. Als Producerin fungiert Johanna Thiele.