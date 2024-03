«The Interrogation Tapes» werden geöffnet

US-Fernsehen

ABC News Studios und «20/20» arbeiten für die mehrteilige Reportage zusammen.

ABC News Studios und ABC News' Nachrichtenmagazin Nr. 1, «20/20», kündigten, eine neue True-Crime-Dokuserie, die einige der spannendsten Kriminalfälle der jüngeren Geschichte durch die Linse der Verhöre betrachtet und die Tricks der Ermittler enthüllt, mit denen sie Verdächtigen Geständnisse entlocken. Experten für Wissenschaft und Taktik von Verhören sowie die ABC News-Rechtskorrespondenten Ryan Smith, Brian Buckmire und Jami Floyd begeben sich im Verlauf der Geschichten in diesen spannungsgeladenen Raum und packen die dynamischen, angespannten und verletzlichen Momente aus, die im Mittelpunkt der einzelnen Fälle stehen.Die Zuschauer erhalten Einblicke in die speziellen Techniken der verschiedenen Vernehmungsbeamten, in die Art und Weise, wie sie den Raum nutzen, in die Methoden, die bei der Suche nach Hinweisen angewandt werden, in die Analyse der Sprache und der Körpersprache eines Verdächtigen und in die Art und Weise, wie dies alles zur Wahrheit führen kann - oder zu einem falschen Geständnis. ABC News Studios' «The Interrogation Tapes: A Special Edition of 20/20» hat am Montag, 1. April, um 22:00 Uhr auf ABC und am nächsten Tag auf Hulu Premiere. Weitere Episoden werden bis zum 6. Mai immer montags ausgestrahlt."With Friends Like These" folgt dem Tod der 19-jährigen aufstrebenden Künstlerin Sarah Stern, die zuerst als vermisst gemeldet wurde, als ihr Auto verlassen auf einer Brücke entdeckt wurde. Die Ermittler konzentrieren sich auf Sterns Jugendfreund als Verdächtigen, nachdem sie auf beunruhigende Aussagen und Auslassungen während seiner polizeilichen Befragung gestoßen sind. Ein aufstrebender Filmemacher ist jedoch bereit, undercover zu ermitteln, um dem Fall zu helfen, was zur Aufnahme eines erschütternden Geständnisses führt.