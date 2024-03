«Unsere Lieblinge» & «Big Brother» mit Problemen

Quotennews

«Unsere Lieblinge» kann nicht an Debüt-Erfolg anknüpfen. Auch «Big Brother» läuft von Woche zu Woche schlechter. Diesmal reichte es nur noch für magere 2,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Als Oliver Geissen vor acht Tagen sein Sat.1-Debüt gab, führte die Sendungzu einem guten Ergebnis. Diesmal sahen die Werte nicht mehr ganz so rosig, aber weiterhin solide aus. Die Folge über „Deutschlands größte Film-Stars“ erreichte 0,87 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Der Marktanteil belief sich auf leicht unterdurchschnittliche 3,5 Prozent. Gegenüber der Vorwoche steht damit ein klarer Verlust zu Buche. Vor acht Tagen fuhr die Folge über die „Deutschlands größte Comedians“ 1,22 Millionen Seher und 4,8 Prozent ein.Auch in der Zielgruppe hinkten die Fim-Stars den Comedians hinterher. Die Reichweite sank von 0,39 Millionen auf 0,32 Millionen 14- bis 49-Jährige, sodass der Marktanteil von 7,7 auf solide 6,1 Prozent fiel. Im Anschluss ging erneuton air. Jochen Schropp moderierte diesmal nur vor 0,35 Millionen Zuschauern, die für schwache 2,2 Prozent standen. Aus dem werberelevanten Publikum stammten nur 90.000 Menschen, der Markanteil wurde zwischen 22:21 und 23:25 Uhr auf mickrige 2,9 Prozent beziffert.Die Tageszusammenfassungen der vergangenen Woche performten infolgedessen noch schlechter. «Tag 15» markierte bis Mitternacht nur noch 1,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe bei einer Gesamtreichweite von 0,19 Millionen. «Tag 16» steigerte die Quote marginal auf 2,2 Prozent. Zwischen 0:41 Uhr und dem Ende der Quotenerfassung um 3:00 Uhr standen 1,6, 1,4, 2,0 und 1,3 Prozent Marktanteil zu Buche. Letztlich verfolgten die Zusammenfassung des 20. Tages nur 20.000 Zuschauer.