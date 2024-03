Publikum hat entschieden: Ralf Richter spielt Barabbas

TV-News

RTL hat die letzte «Passion»-Rollenbesetzung bekannt gegeben. Vor dem Casting der Schurken-Rolle hatte ein Zuschauer-Voting stattgefunden.

Wenn RTL am morgigen Mittwoch das Publikum nach Kassel einlädt, erzählt der Privatsender kurz vor dem Osterfest die „größte Geschichte aller Zeiten“. Wie vor zwei Jahren verbinden Schauspieler und anderweitig bekannte Prominente die Leidensgeschichte Jesu mit bekannten Popsongs und spielennach. Nun hat der Kölner Sender den letzten verbliebenen offenen Casting-Platz gefüllt. Ralf Richter spiel den Schurken Barabbas. Vorgeschlagen wurde Richter von den Zuschauern selbst, die via Instagram Vorschläge für Rollenbesetzung einreichen durften. Vor zwei Jahren in Essen füllte Martin Semmelrogge die Rolle mit Leben.Als weitere Darsteller werden Ben Blümel als Jesus, Nadja Benaissa als Maria, Francis Fulton-Smith als Pilatus, Jimi Blue Ochsenknecht als Judas und Timur Ülker als Petrus zu sehen sein. Die Jünger Jesu werden von Volksmusik-Star Stefanie Hertel, Moderator und Musiker Mola Adebisi, Popsänger Joey Heindle, Schlagersänger Vincent Gross, «Let’s Dance»-Profitänzer Zolt Sándor Cseke, Sängerin Linda Teodosiu und Schauspielerin und Model Larissa Marolt sowie RTL-Moderatorin Bella Lesnik, Schauspielerin und Sängerin Lisa Küppers und «Ninja Warrior Germany»-Gewinner René Casselly verkörpert.Als Erzähler fungiert Hannes Jaenicke, der den Job von Thomas Gottschalk übernimmt. «Die Passion» ist eine Produktion der Constantin Entertainment und Mediawater Niederlande. Produzenten sind Matthias Alberti und Jacco Doornbos. Die Regie führen Ladislaus Kiraly und David Grifhorst.