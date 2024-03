Primetime-Check

Holte sich «Wer wird Millionär?» den Gesamtsieg? Wie viele Menschen sahen den «Fall Marianne Voss» im ZDF?

Mit 3,31 Millionen Zuschauer fehlteein gutes Stück zum Gesamtsieg, auch wenn für das RTL-Quiz ein toller Marktanteil von 14,6 Prozent zu Buche stand. Zumindest in der Zielgruppe sicherte sich der Kölner Sender den Primetime-Sieg am Montagabend, denn es standen 0,56 Millionen 14- bis 49-Jährige und 12,0 Prozent Marktanteil zu Buche.brachte es auf 2,71 Millionen Interessierte und Marktanteile von 14,0 und 10,9 Prozent. Sieger am Montagabend wurde aber wie gewohnt das ZDF mit dem Krimi, den 4,73 Millionen Zuschauer nicht verpassen wollten. Die Marktanteile wurden 18,0 respektive 7,8 Prozent beziffert.underreichten ab 21:45 Uhr 3,68 und 2,44 Millionen Zuschauer sowie 16,0 und 16,6 Prozent Marktanteil. Bei den Jüngeren markierte der Mainzer Sender 6,6 und 7,1 Prozent.Im Ersten sahen 2,49 Millionen Zuschauer die zweite Folge von. Die Naturdoku fuhr Marktanteile von 9,4 Prozent bei allen und 8,2 Prozent bei den Jüngeren ein.behielt im Anschluss 2,07 Millionen Seher und 8,4 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum waren diesmal solide 7,0 Prozent drin. Dieinformierten ab 22:15 Uhr 1,68 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile bewegten sich bei 9,2 respektive 6,5 Prozent.Zwei-Episoden holten 0,55 und 0,51 Millionen ProSieben-Zuschauer ab. Die Marktanteile lagen bei mäßigen 5,3 und 5,6 Prozent. Mitbrachen die Werte völlig ein. Das Finale der 34. Staffel unterhielt nur 0,29 Millionen Zuschauer und holte 3,5 Prozent. ProSieben setzte das Programm mitfort, den ausführlichen Quotenbericht lesen Sie hier. Die zweite-Folge konnte nicht mit dem Debüt mithalten, die Reichweite sank auf 0,87 Millionen Sat.1-Zuschauer. In der Zielgruppe kam man auf 6,1 Prozent.hatte danach noch 0,35 Millionen, der Bällchensender musste sich mit mickrigen 2,9 Prozent begnügen. Erfolgreichster Sender der Unterföhringer Gruppe wurde damit Kabel Eins, der die Spielfilmeundzeigte. 1,05 und 0,41 Millionen Zuschauer sorgten für Zielgruppen-Quoten von 8,1 und 6,0 Prozent.Ebenfalls gut lief es für VOX mit der letzten-Sendung der fünften Staffel. 0,97 Millionen schalteten ein, sodass ein Marktanteil von gewohnt starken 8,0 Prozent heraussprang. RTLZWEI konnte sich gleichermaßen aufverlassen. Die Doppelfolge der Doku-Soap kam auf 0,74 und 0,85 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe generiert der Grünwalder Sender grandiose 7,0 und 7,6 Prozent.