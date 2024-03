«Sing meinen Song» kehrt Ende April zurück

TV-News

Mit sechs Debütanten bestreitet VOX acht Folgen des Tauschkonzerts. Mit dabei ist einmal mehr Johannes Oerding als Gastgeber.

Die VOX-Sendungstartet in die nunmehr elfte Staffel, die am 23. April startet. Dies bestätigte die Kölner Sender. Mit dabei ist erneut Johannes Oerding, der 2019 selbst als Künstler an der Show teilnahm und in diesem Jahr bereits zum vierten Mal als Gastgeber durch die Abende führt. In Südafrika gesellen sich zudem sechs Debütanten dazu.Mit dabei sind „Juli“-Frontfrau Eva Briegel (Folge 1), Singer-Songwriter Tim Bendzko (Folge 2), „Broilers“-Frontmann Sammy Amara (Folge 3), Pop-Sänger Emilio (Folge 5), Rapper Eko Fresh (Folge 6) und Soul-Sängerin Joy Denalane (Folge 7). Darüber hinaus wird auch für einen Abend Peter Maffay am Tauschkonzert teilnehmen. Den Auftritt des Special Guest gibt es am 14. Mai in Show vier zu sehen. Als Staffelabschluss präsentiert VOX zudem am 11. Juni eine „Duette“-Sendung. Alle Folgen sind sieben Tage nach TV-Ausstrahlung der letzten Folge kostenlos auf RTL+ abrufbar sowie ab Folge zwei bereits eine Woche vor Ausstrahlung und zwei Jahre lang nach Ende der Staffel verfügbar.Peter Maffay sagt über seinen Gastauftritt: „Ich freue mich auf einen Abend voller Musik und Erinnerungen – und das in diesem Kreis toller Künstlerinnen und Künstler. Das habe ich in der Form in meiner langen Karriere auch noch nicht erlebt! Das wird eine Premiere für mich und ich freue mich, dass das sie mich für einen Abend auf ihre musikalische Reise mitnehmen. Ich bin gespannt, wie meine Songs verwandelt werden.“ «Sing meinen Song» ist eine Produktion von Bildergarten Entertainment. Die Dreharbeiten fanden im Februar in Südafrika statt.