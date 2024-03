Ostern 2024: Das lineare Fernsehen bietet Highlights

Schwerpunkt

Zu den Gewinnern der Feiertage gehören nur in Ausnahmefällen die privaten Fernsehanstalten. Das ZDF zeigt den Spielfilm «Nomadland», der 2022 als ‚Bester Spielfilm‘ bei den Oscars ausgezeichnet wurde, in der Nacht zum Karsamstag um 01.40 Uhr.

Zu Ostern bietet das Fernsehen eine reiche Auswahl an Filmen, die die festliche Stimmung einfangen und für Unterhaltung sorgen sollen. Von zeitlosen Klassikern bis hin zu modernen Blockbustern ist für jeden Geschmack etwas dabei. Diese vielfältige Palette reicht von herzerwärmenden Familienkomödien über epische Abenteuer bis hin zu ergreifenden Dramen. Ostern ist eine Zeit, in der sich Menschen zusammenfinden, um Traditionen zu feiern und Momente der Freude zu teilen – und das Fernsehen ist ein beliebter Ort, um diese besonderen Augenblicke zu erleben.Bereits am Mittwoch vor Ostern, den 27. März, strahlt RTL das Live-Spektakelaus, die jederzeit bei RTL+ gestreamt werden kann. An Gründonnerstag nutzt die Fernsehstation das Tanzverbot von Gaststätten und Discotheken aus, um die zweite Staffel der Reality-Dokuzu zeigen. Vor einigen Wochen wurde Bushidos ehemaliger Geschäftspartner Arafat Abou-Chaker plus seine Brüder freigesprochen. Der Rapper und seine Frau zogen nach Dubai, um sich dem Druck der Öffentlichkeit nicht mehr auszusetzen.Im Anschluss an «Genial daneben» und dem Start der neuen «Glücksrad»-Staffel setzt RTLZWEI auf. In der ersten Sendung sind die Komiker Herr Schröder, Tutty Tran, Laura Brümmer und David Kebekus am Start. Kabel Eins packt die Kino-Spielfilmeundheraus. Die Kino-Neuverfilmungen stammen aus den Jahren 2017 und 2019. Die Horrornacht beginnt um 20.15 Uhr und erstreckt sich bis 02.15 Uhr.Das WDR Fernsehen zeigtaus dem vergangenen Jahr, der Südwestrundfunk hat eine neue Dokumentation über den Trigema-Gründer Wolfgang Grup um 21.00 Uhr im Programm und arte setzt auf die schweizerische Dokumentation. Tele 5 strahlt die Free-TV-Premiereaus. Michelle Monaghan («True Detective») verkörpert eine CIA-Analystin, die sich in ein Gefängnis in Jordanien versetzen lässt.Das Erste setzt an Karfreitag um 10.00 Uhr auf denaus der CityKirche in Wuppertal. Der Bayerische Rundfunk strahltaus, danach folgt. Das ZDF präsentiert um 19.15 Uhr die Dokumentation, ehe um 22.20 Uhrausgestrahlt wird. Zwischenzeitlich wird das Staffelfinale vonüber den Äther geschickt. Im Anschluss an die Free-TV-Premierestrahlen die Mainzer zwischen 01.40 und 03.20 Uhr den Oscar-Preisträgermit Frances McDormand aus. Chloé Zhao führte Regie.Die wöchentliche Dosis von(RTL) und(Sat.1) darf nicht fehlen. ProSieben strahlt ab 22.30 Uhr den Spielfilmaus. Brad Pitt spielt die Hauptrolle. Der Spartensender ZDFneo setzt auf die Hollywood-Klassiker(1991) mit Robin Williams und(1981) von Steven Spielberg. One wiederholt um 21.50 Uhrund Super RTL setzt auf den Animationsfilmum 20.15 Uhr.Am Samstag, den 30. März, legt Barbara Schöneberger den früheren «Wetten, dass..?»-Moderator Thomas Gottschalk beirein. Im Anschluss klappt Das Erste die Bürgersteige ausnahmsweise nicht hoch, stattdessen folgt um 23.40 Uhr der Spielfilmmit Diane Lane. Zwischen 20.15 und 23.45 Uhr zeigt RTL, Moderator Oliver Geissen hat im Duisburger Theater zahlreiche Stars eingeladen. Sat.1 setzt das erste Mal auf, Im Anschluss an die Free-TV-Premiere läuft «Ocean‘s 13». Kaya Yanar und Paul Panzer treten beigegeneinander an.Der Mitteldeutsche Rundfunk setzt auf. Die Musikshow wird von Sarah von Neuburg und Lars-Christian Karde moderiert. Ab 22.00 Uhr setzt der Bayerische Rundfunk aufaus der Kirche Maria Patrona Bavariae in Oberschleißheim. Schon um 19.00 Uhr läuft die Dokumentation. Intendant Stefan Herheim führt Georg Friedrich Händels Oratoriumauf. Die dreistündige Übertragung läuft ab 20.15 Uhr bei 3sat. TLC zeigt miteine neue Ausgabe der Doku-Reihe, die in den USA für Schlagzeilen sorgte.Das ZDF beginnt mit demaus der Waldenserkirche in Palmbach, Das Erste und der Bayerische Rundfunk setzen ab 10.00 Uhr auf. Papst Franziskus gibt seinen jährlichen „Urbi et Orbi“-Segen. Das ZDF schippert nach Phuket, Florian Silbereisen ist ab 20.15 Uhr wieder mit demunterwegs. Zur Tradition wird inzwischen, das ebenfalls zu sehen ist. Jennifer Lopez und Owen Wilson sind bei Sat.1 inzu sehen, ProSieben zeigt die Free-TV-Premiere von. Danach darf Milla Jovovich inüberzeugen.Der WDR zeigt um 17.30 Uhr die dreiteilige Reihe, die Dokuläuft um 13.00 Uhr im ZDF und der BR setzt um 13.15 Uhr beispielsweise auf, ehe um 19.15 Uhr die Dokumentationfolgt. Bei One läuft um 09.45 Uhr der Episodenfilmmit Julia Roberts und Tim Robbins. Der Film stammt aus dem Jahr 1994. Der MDR überträgt zwischen 15.55 und 18.00 Uhr das Handball-Bundesliga-Spiel zwischen Eisenach und Magdeburg. Im Programm von Nickelodeon läuft die Actionkomödieab 17.45 Uhr.Am Ostermontag strahlt das ZDF die Sendungaus. In der Dokumentation möchte Pfarrerin und Influencerin Josephine Teske einen generationsübergreifenden Dialog führen. Der Bremer-heißt „Angst im Dunkeln“ und handelt von drei Müttern, die ihre Kinder vorübergehend im Wald aussetzen. Günter Jauch quizzt auch am Montag, Sat.1 setzt um 17.05 Uhr auf. VOX strahlt die Free-TV-Premieremit Alex Roe aus. Dieser handelt davon, dass der Countrysänger Liam nach Jahren zurückkehrt und die Frau wiedertrifft, die erst vor dem Alter stehen ließ. Startschuss ist 12.00 Uhr. Fans vonmüssen um 05.15 Uhr aufstehen und Freunde der drei-Filme schalten ab 13.45 Uhr jeweils Kabel Eins ein. Zu den wenigen großartigen Highlights des Ostermontags gehört noch Loriots, den Das Erste um 15.25 Uhr wiederholt.