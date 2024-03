Wie erwartet: «Die Landarztpraxis» folgt Anfang Mai auf «Das Küstenrevier»

TV-News

Schon zu Beginn des Jahres löste die Krimi-Reihe die Mediziner-Serie nahtlos ab. Nun wiederholt sich das Prozedere mit umgekehrten Vorzeichen.

Sat.1 hat den Premieren-Termin für die zweite Staffel der Vorabend-Seriebekannt gegeben. Ab Dienstag, 7. Mai, kehrt die Serie mit Caroline Frier als Dr. Sarah König auf dem gewohnten Sendeplatz um 19:00 Uhr auf die Bildschirme zurück. Sat.1 hat filmpool entertainment mit der Produktion von 80 neuen Folgen beauftragt, über die inhaltlich aber noch nichts bekannt ist. Die erste Runde, die zwischen Oktober 2023 und Januar 2024 lief und derzeit immer samstags wiederholt wird, umfasste 60 Episoden.«Die Landarztpraxis» folgt damit nahtlos auf «Das Küstenrevier», das seinerseits an einem Donnerstag vom Startblock ging. Die Krimiserie mit Till Demtrøder und Vanessa Eckart tut sich im Gegensatz zur «Landarztpraxis» aber deutlich schwerer. Erst am gestrigen Montag reichte es nur für 0,49 Millionen Zuschauer und schwache 2,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. «Die Landarztpraxis» verzeichnete im Schnitt 0,90 Millionen Seher und 4,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.„Es hat uns überwältigt, dass unsere Geschichten aus dem schönen Wiesenkirchen so gut ankommen. In der zweiten Staffel warten neue Herausforderungen auf meine Rolle der Dr. Sarah König. So viel darf ich schon verraten: Ihre große Liebe Fabian hat seinen schweren Autounfall überlebt. Aber die noch frische Beziehung zwischen den beiden wird auf eine harte Probe gestellt“, erklärt Hauptdarstellerin Caroline Frier.Sat.1-Senderchef Marc Rasmus fügt an: „«Die Landarztpraxis» hat bei unseren Zuschauerinnen und Zuschauern einen Nerv getroffen. Sie haben unsere weibliche Hauptfigur Dr. Sarah König und ihre Familie und Freunde sofort ins Herz geschlossen und für Sat.1 und Joyn zu einem Erfolg gemacht. Deshalb wird es die Fans besonders freuen zu hören, dass wir ab dem 7. Mai 80 neue Folgen der Vorabendserie zeigen – mit Sarah und Fabian, aber auch mit neuen Figuren.“