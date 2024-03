Vierter «Endlich Witwer»-Film läuft wieder im Mai

TV-News

Sathyan Ramesh steuerte nach «Über alle Berge» nun mit «Griechische Odyssee» sein zweites «Endlich Witwer»-Drehbuch bei.

Wie im Vorjahr zeigt das ZDF erneut im Mai Joachim Król als Hauptfigur Georg Weiser der Filmreihe. Der 90-Minütier „Griechische Odysee“ läuft am Montag, den 6. Mai, um 20.15 Uhr, es ist der vierte Film der Reihe. Neben Król spielen in weiteren Rollen Caroline Hanke und Tristan Seith als Weisers Kinder Susanne und Gerd. Außerdem standen Leslie Malton, Artemis Chalkidou, Jasin Challah, Sofia Koliofotos, Korakas Andronikos, Konstantinos Papadis, Chrysanthi Theodosi und August Zirner vor der Kamera.Susanne (Hanke) und Gerd (Seith) wollen gemeinsam mit ihrem Vater Georg Weiser (Król) den Todestag ihrer Mutter auf Kreta begehen. Als Weiser sich jedoch dagegen wehrt, bricht ein Familienstreit los, in dem das Verhältnis der drei wieder einmal auf die Probe gestellt wird. Und als wäre das alles nicht schon genug, erfährt Weiser plötzlich von Susannes Affäre mit ihrem Arbeitskollegen Alex (Challah), der mit seiner Frau und seinen zwei Kindern auf Kreta lebt. Zudem ist Susanne von ihm schwanger. Alte und neue Liebesaffären sorgen für allerlei Turbulenzen und Weiser muss Ordnung in die unklaren Verhältnisse bringen.Die Regie übernahm Rainer Kaufmann, der das Drehbuch von Sathyan Ramesh verfilmte. Die Filmmusik hat, wie für die ersten drei Teile auch, Martina Eisenreich komponiert. Als Produzentin fungierte Doris Zander von der Bavaria Fiction. Verantwortlicher ZDF-Redakteur ist Pit Rampelt.