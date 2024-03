Sat.1 Emotions kramt «Rapa» hervor

TV-News

Am Samstagabend werden die «Sat.1 Kult-Show-Wochen» wiederholt.

Das Pay-TV-Angebot Sat.1 Emotions wiederholt ein weiteres Mal die von Pepe Coira und Fran Araujo kreierte Fernsehserie, die ab 2022 von Moviestar Plus+ und Portocabo produziert wurde. Los geht es mit der ersten Folge, die keinen speziellen Titel trägt. Die Serie wird innerhalb von sechs Wochen in Doppelfolgen gesendet. Startschuss ist Montag, der 15. April, um 20.15 Uhr.Der Lehrer Tomás findet bei einer Wanderung durch die galizische Serra da Capelada die schwer verletzte Amparo Seoane auf. Doch seine Hilfe kommt zu spät - die Bürgermeisterin der Hafenstadt Cedeira verstirbt im Krankenhaus. Gegenüber der ermittelnden Polizistin Maite und ihren Kollegen äußert der einzige Zeuge, ein helles Auto in Tatortnähe gesehen zu haben. Der Verdacht fällt auf die Physiotherapeutin Norma und auf einen Oppositionsführer namens Maneiro.Ab Samstagabend, beginnend am 13. April, wiederholt die Fernsehstation auch. Los geht es mit. Simone Thomalla, Ruth Moschner, Tom Beck und Bastian Bielendorfer stellten sich den Fragen von Jörg Pilawa.