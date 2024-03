«Fernsehgarten»-Saison startet im Mai

TV-News

20 neue Ausgaben soll Andrea Kiewel für das ZDF moderieren.

Am Sonntag, den 5. Mai 2024, startet um 12.00 Uhr die neue-Saison. Der Fernsehsender aus Mainz hat insgesamt 20 neue Ausgaben angekündigt, die von Andrea Kiewel moderiert werden. Jeden Sonntag wird sich die Moderatorin vom ZDF-Lerchenberg melden. Im vergangenen Jahr war die Sendung bis Ende September auf Sendung.Der erste «ZDF-Fernsehgarten» wurde am 29. Juni 1986 gesendet. Illone Christian führte durch 77 Sendungen, ehe Ramona Leiß zwischen 1993 und 1999 durch die Sendung führte. Andrea Kiewel ist seit 2000 dabei, musste aber 2008 durch Ernst-Marcus Thomas ersetzt werden.Das ZDF versuchte sich an verschieden Spin-offs wie den «ZDF-Wintergarten», der zwischen 1994 und 2000 ausgestrahlt wurde. Mit dem «tivi-Fernsehgarten» versuchte man zwischen 1998 und 1999 sein Glück, seit zehn Jahren geht der «Fernsehgarten» auf Tournee. So wurde beispielsweise im vergangenen Oktober eine Sendung aus Hamburg ausgestrahlt.Mit dem Thema „Happy Garten“ startet Kiewel in die neue Season, eine Woche später feiert man unter „Mama Mia“ den Muttertag. Heimspiel-Europa steht am 16. Juni auf dem Programm, ehe man am 17. Juli eine Mallorca-Show macht. Am 21. Juli geht es mit einem Frankreich-Special weiter. Das Jahr Ende September mit einer Oktoberfest-Show abgerundet.