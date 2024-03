Seth Rogen & Co. unterschreiben bei Lionsgate

Wirtschaft

Point Grey Pictures hat einen First Look-Deal mit dem Verleiher abgeschlossen.

Die Produktionsfirma von Seth Rogen, Evan Goldberg und James Waver, Point Grey Pictures, hat einen neuen Vertrag mit Lionsgate Television ausgehandelt. Erst vor wenigen Tagen hatte das Unternehmen die Serie «The Studio» an AppleTV+ verkauft. In dem neuen Projekt wird Rogen die Hauptrolle spielen und gemeinsam mit Goldberg das Drehbuch schreiben und Regie führen. Zu den Schauspielern zählen Kathryn Hahn und Bryan Cranston."Seth, Evan und James sind Meister des subversiven, rebellischen Humors, der dafür sorgt, dass man jeden Tag gerne zur Arbeit geht", so Kevin Beggs, Präsident und Chief Creative Officer der Lionsgate Television Group. "Von «The Boys» bis «Sausage Party» ► sind sie echte Trendsetter, die den Finger am Puls dessen haben, was in der Unterhaltungsbranche Spaß macht. Wir haben mit den Dreharbeiten zu ihrer urkomischen und äußerst einfallsreichen halbstündigen Comedy für Apple TV+ begonnen und können es kaum erwarten, zu sehen, was sie als Nächstes machen."Point Grey Pictures und Lionsgate Television arbeiten bereits seit 2019 zusammen. "Kevin, Sandra Stern und Scott Herbst sind großartige Partner, die unsere kreative Vision unterstützen, Beziehungen zu allen Plattformen weltweit haben und immer über unsere Witze lachen. Wer könnte sich mehr wünschen?", so Rogen, Goldberg und Weaver. "Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit ihnen die kreativen Grenzen weiter zu verschieben.