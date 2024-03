Jonathan Knight macht bei «Farmhouse Fixer» weiter

US-Fernsehen

Die Serie, die jahrhundertealter Bauernhäuser renoviert, geht mit Staffel drei weiter.

Der Restaurierungsexperte Jonathan Knight wird seine leidenschaftliche Mission zur Rettung weiterer jahrhundertealter Bauernhäuser in Neuengland in einer neuen achtteiligen Staffel vonfortsetzen, die am Dienstag, den 23. April, um 21 Uhr auf HGTV Premiere hat. Die Serie, die in der vorherigen Staffel mehr als 15 Millionen Zuschauer anlockte, begleitet Jon, der vor allem als Mitglied der Grammy-nominierten Band New Kids on the Block bekannt ist, und seine Lieblingsdesignerin Kristina Crestin bei einer Reihe von riskanten Renovierungsarbeiten.In den neuen Folgen wird das Duo das Haus eines Leuchtturmwärters auf einer abgelegenen Insel, eine ehemalige Muschelhütte und eine Handvoll 200-300 Jahre alter Bauernhäuser renovieren, die zeitgemäß umgestaltet werden müssen. "Ein altes Bauernhaus in Neuengland ist eine Lebenseinstellung", sagt Kristina. "Und sie verdienen es, gerettet zu werden", fügte Jon hinzu. "Kristina und ich bringen das Beste aus dem Alten und dem Neuen für alle unsere Kunden heraus.In der ersten Staffel kehren Jon und Kristina in das geschichtsträchtige Haus von John Proctor zurück, das für seine Verbindung zu den Hexenprozessen von Salem berühmt-berüchtigt ist, nachdem sie mit den derzeitigen Hausbesitzern zusammengearbeitet haben, um das Haupthaus umzugestalten. Da das Haus aus der ersten Periode nun mit Wasserschäden und schwarzem Schimmel in der Küche und im Hauptwohnbereich zu kämpfen hat, werden sie einen Plan ausarbeiten, um dieses nationale Wahrzeichen, das 1638 erbaut wurde, zu seinen stimmungsvollen Tavernenwurzeln zurückzuführen und es für viele weitere Jahrhunderte zu erhalten.