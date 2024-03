Quotennews

Osterspezial von «Das große Promibacken» gefragter als im Jahr zuvor

Laura Friedrich von 28. März 2024, 08:38 Uhr

Gegenüber dem Vorjahr stieg das Interesse an dem Format recht deutlich an. Allerdings lag man unter dem Niveau, auf welchem die diesjährige Staffel in diesem Jahr gelaufen war.



Vor einer Woche strahlte «Das große Promibacken» aus. Gestern war das Format jedoch mit einem Osterspezial zurück. Zu diesem Anlass stellten sich sechs prominente Hobbybäcker einer besonderen Herausforderung. Es wurden drei Teams aus jeweils einem Back-Küken und einem erfahrenen alten Back-Hasen gebildet. Sarah Engels und Eloy de Jong bildeten das Team Musik, das Team Comedy bestand aus Bürger Lars Dietrich und Lisa Feller und schließlich traten Sabrina Mockenhaupt und Thomas Hässler als Team Sport. Nach drei Oster-Challenges winkten für das Siegerteam 10.000 Euro für den guten Zweck.



Auch vor einem Jahr hatte der Sender ein Osterspezial gesendet und hier mit 1,32 Millionen Fernsehenden knapp überdurchschnittliche 5,3 Prozent Marktanteil eingefahren. Die 0,46 Millionen Jüngeren waren bei passablen 6,1 Prozent hängengeblieben. Mit 1,50 Millionen Zuschauern schnitt man in diesem Jahr deutlich besser ab. Das Finale eine Woche zuvor hatte es jedoch noch auf 1,72 Millionen Interessenten geschafft. Die Quote sank so um einen Prozentpunkt auf weiterhin starke 6,8 Prozent. Auch die 0,39 Millionen Umworbenen fielen auf hohe 8,7 Prozent zurück, so dass man unter dem Niveau der diesjährigen Staffel, aber über dem Niveau des letztjährigen Osterspezials lag.



Im Anschluss war man bei «Promis backen privat» gestern bei Mathias Mester zu Besuch, welcher es zuletzt sogar ins Finale beim Promibacken schaffte. Gestern präsentierte er nun sein Lieblingsrezept: einen fruchtig-sahnigen Osterkuchen. Mit 0,67 Millionen Menschen war das Publikum hier genauso groß wie eine Woche zuvor. Gemessen wurde ein überzeugendes Resultat von 5,6 Prozent Marktanteil. Die 0,15 Millionen Werberelevanten kamen auf solide 6,0 Prozent Marktanteil.

Vor einer Woche strahlte Sat.1 das Finale der diesjährigen Staffel vonaus. Gestern war das Format jedoch mit einem Osterspezial zurück. Zu diesem Anlass stellten sich sechs prominente Hobbybäcker einer besonderen Herausforderung. Es wurden drei Teams aus jeweils einem Back-Küken und einem erfahrenen alten Back-Hasen gebildet. Sarah Engels und Eloy de Jong bildeten das Team Musik, das Team Comedy bestand aus Bürger Lars Dietrich und Lisa Feller und schließlich traten Sabrina Mockenhaupt und Thomas Hässler als Team Sport. Nach drei Oster-Challenges winkten für das Siegerteam 10.000 Euro für den guten Zweck.Auch vor einem Jahr hatte der Sender ein Osterspezial gesendet und hier mit 1,32 Millionen Fernsehenden knapp überdurchschnittliche 5,3 Prozent Marktanteil eingefahren. Die 0,46 Millionen Jüngeren waren bei passablen 6,1 Prozent hängengeblieben. Mit 1,50 Millionen Zuschauern schnitt man in diesem Jahr deutlich besser ab. Das Finale eine Woche zuvor hatte es jedoch noch auf 1,72 Millionen Interessenten geschafft. Die Quote sank so um einen Prozentpunkt auf weiterhin starke 6,8 Prozent. Auch die 0,39 Millionen Umworbenen fielen auf hohe 8,7 Prozent zurück, so dass man unter dem Niveau der diesjährigen Staffel, aber über dem Niveau des letztjährigen Osterspezials lag.Im Anschluss war man beigestern bei Mathias Mester zu Besuch, welcher es zuletzt sogar ins Finale beim Promibacken schaffte. Gestern präsentierte er nun sein Lieblingsrezept: einen fruchtig-sahnigen Osterkuchen. Mit 0,67 Millionen Menschen war das Publikum hier genauso groß wie eine Woche zuvor. Gemessen wurde ein überzeugendes Resultat von 5,6 Prozent Marktanteil. Die 0,15 Millionen Werberelevanten kamen auf solide 6,0 Prozent Marktanteil.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

vorheriger Artikel

nächster Artikel