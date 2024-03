«Nur ein kleiner Gefallen» bekommt eine Fortsetzung

Kino-News

Amazon MGM Studios bringt Anna Kendrick und Blake Lively wieder zusammen.

Amazon MGM Studios gab bekannt, dass Anna Kendrick, Blake Lively, Henry Golding, Andrew Rannells, Bashir Salahuddin, Joshua Satine, Ian Ho und Kelly McCormack ihre Rollen in «Nur ein kleiner Gefallen» ) wieder aufnehmen werden, wobei Paul Feig wieder Regie führen wird. Die mit Spannung erwartete Fortsetzung ist eine Koproduktion mit Lionsgate und folgt auf den 2018 veröffentlichten «Film A Simple Favor», der ein kritischer und kommerzieller Erfolg war und weltweit mehr als 97 Millionen Dollar an den Kinokassen einspielte und bei Rotten Tomatoes den Status "Certified Fresh" erhielt. Das Drehbuch, das auf den Charakteren von Darcy Bell basiert, wurde von Jessica Sharzer geschrieben, die auch den ersten Film geschrieben hat, mit Überarbeitungen von Laeta Kalogridis und Paul Feig.Paul Feig und Laura Fischer von Feigco Entertainment sind die Produzenten von «A Simple Favor 2», während Jessica Sharzer als ausführende Produzentin fungiert. Im Film sehen wir die Rückkehr von Stephanie Smothers (Anna Kendrick) und Emily Nelson (Blake Lively), die zu Emilys extravaganter Hochzeit mit einem reichen italienischen Geschäftsmann auf die wunderschöne Insel Capri in Italien reisen. Neben den glamourösen Gästen erwarten sie Mord und Verrat, um eine Hochzeit zu feiern, die mehr Irrungen und Wirrungen aufweist als der Weg von der Marina Grande zum Stadtplatz von Capri. Der Film soll im Frühjahr in Produktion gehen und wird auf Prime Video abrufbar sein.Anna Kendrick ist eine für den Oscar, Golden Globe, Tony, SAG, BAFTA, Emmy und Independent Spirit Awards nominierte Schauspielerin, Produzentin, Regisseurin und New York Times-Bestsellerautorin. Die Schauspielerin, Regisseurin, Produzentin und Unternehmerin Blake Lively ist bekannt für ihre Rollen in Filmen wie «The Shallows» , «The Sisterhood of the Traveling Pants», «The Age of Adeline», «The Town» und «Gossip Girl».