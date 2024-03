Sedcard-Shooting lockt 1,62 Millionen an

Quotennews

An Gründonnerstag verzeichnete «Germany’s Next Topmodel» wieder hohe Marktanteile. Die Umstyling-Reichweiten der Vorwoche wurden verfehlt.

1,97 Millionen Menschen ab drei Jahren verfolgten vor einer Woche das Umstyling bei, das in der Zielgruppe auf 1,15 Millionen Zuschauer und 23,2 Prozent Marktanteil kam. Am Tag vor Karfreitag stand die Ausstrahlung der Sedcard-Folge an. Das Team residierte weiterhin auf der Insel Teneriffa und mit dem Fotografen Christian Anwander wurden neue Schnappschüsse geschossen.An Gründonnerstag sahen 1,62 Millionen Zuschauer, wie die Models vor Designermöbel im Jeans-Look posen mussten. Das bedeutete einen Marktanteil von 7,2 Prozent. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern waren in dieser Woche 0,86 Millionen dabei. Weil an Abenden vor Feiertagen weniger lineares Fernsehen geschaut wird, fiel der Marktanteil mit 18,2 Prozent entsprechend hoch aus.Zwischen 23.05 und 01.20 Uhr wiederholte ProSieben die zweite Ausgabe von, die im Sommer 2023 bei ProSieben ausgestrahlt wurde. 0,24 Millionen Menschen ab drei Jahren blieben wach und sahen die Reality-Show, die auf einen Marktanteil von 2,6 Prozent kam. Bei den Umworbenen wurden dieses Mal 0,13 Millionen erzielt, das bedeutete einen Marktanteil von 5,6 Prozent. Zwischen 19.05 und 20.15 Uhr erzieltemit besonderen Tipps für Städtetripps 0,64 Millionen Zuschauer, wovon 0,31 Millionen zu den 14- bis 49-Jährigen gehörten. 10,2 Prozent in der Zielgruppe sahen zu.