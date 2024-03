Food Network schickt seine Konditoren nach Paris

US-Fernsehen

«Next Baking Master: Paris» startet Anfang Mai beim Discovery-Sender.

Food Network's neuester kulinarischer Wettbewerbwird in der spektakulären Stadt der Liebe gedreht und von der gefeierten Konditorin Stephanie Boswell und dem in Frankreich geborenen Koch und Gastronomen Ludo Lefebvre moderiert. Die Show bietet zehn ehrgeizigen und hochqualifizierten amerikanischen Bäckern einen beispiellosen Zugang zu den berühmtesten Konditoreien sowie eine Betreuung durch renommierte französische Backexperten. In der Serie, die am Montag, den 6. Mai um 21.00 Uhr ausgestrahlt wird, müssen die Teilnehmer ihr Können in den Grundpfeilern des Bäcker- und Konditorhandwerks unter Beweis stellen: Technik, Kunstfertigkeit, Geschmack, Innovation und Inspiration. Jede Woche wird der am schlechtesten abschneidende Bäcker nach Hause geschickt - bis nur noch einer zum «Next Baking Master» ernannt wird."Da sich die Aufmerksamkeit der Welt im Vorfeld der Olympischen Spiele in diesem Sommer auf die Stadt der Lichter richtet, ist Paris nicht nur ein Schauplatz in «Next Baking Master: Paris» ist nicht nur ein Schauplatz, sondern eine Hauptfigur", sagte Betsy Ayala, Head of Content, Food, Warner Bros. Discovery. "Von einem Spaziergang am Ufer der Seine, um sich für romantische Schokoladendesserts inspirieren zu lassen, bis hin zur Erkundung der Pariser Bauernmärkte mit ihrem reichhaltigen Angebot an frischen Produkten, werden die Zuschauer diese unglaubliche Stadt mit den Augen unserer Wettbewerber erleben."Die zehn Bäcker, die um das Recht zu prahlen und um ein komplettes Paket französischer Profi-Küchengeräte und Backzubehör im Wert von 25.000 Dollar kämpfen, sind: DeAndra Bailey (Baltimore, Maryland); Brooke De Jong (Dothan, Alabama); Jeremy Intille (Minneapolis, Minnesota); Lindsay Miller (Los Angeles, Kalifornien); Keely Moore (Atlanta, Georgia); Paige Nickless (Brooklyn, New York); Joe Settepani (Morganville, New Jersey); Cedrick Simpson (Atlanta, Georgia); Robert Toland (Willingboro, New Jersey) und Jennalyn Walbolt (Union, New Jersey)."Diese Pariser Erfahrung ist ein einmaliger Traum für die Köche", sagte Boswell. "Als professioneller Konditor weiß ich, dass die Inspiration, die sie durch den Besuch der berühmtesten Konditoreien der Stadt und die Begegnung mit den äußerst talentierten Experten erhalten haben, für diese Nachwuchsköche lebensverändernd war".