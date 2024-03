Paramount+ ab April über MagentaTV buchbar

TV-News

MagentaTV setzte die „Best Aggregator Strategie“ mit dem US-Streamingdienst fort.

Neben Netflix Disney+ , RTL+ und zahlreichen weiteren Streamingdiensten ist ab April auch der US-Streamer Paramount+ für MagentaTV-Kunden buchbar. Paramount+ ist sowohl in der monatlich kündbaren Variante als auch im zwölfmonatigen Abonnement im Angebot. Kunden, die sich für zwölf Monate Vertragsbindung entscheiden, bekommen die ersten drei Monate geschenkt. Der monatliche Grundpreis bei beiden Modellen beträgt 7,99 Euro.Die Deutsche Telekom setzt ihre sogenannte „Best Aggregator Strategie“ für MagentaTV mit der Hinzunahme von Paramount+ fort. Gemäß dieser Strategie, ist der Dienst auf allen AndroidTV-Geräten der Telekom (MagentaTV One, MagentaTV Stick), im MagentaTV WebClient und der MagentaTV App auf iOS und Android mobile tiefenintegriert. Darüber hinaus ist die Paramount+-App grundsätzlich auf weiteren Empfangsgeräten (wie z.B. AppleTV, Amazon FireTV, allen gängigen Smart-TVs) verfügbar und kann dort mit der Paramount+ by Telekom Option genutzt werden.Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom: „Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Kunden jetzt auch Zugang zum reichhaltigen Content-Universum von Paramount+ bieten können. Unser Anspruch ist es, bei MagentaTV alle relevanten Anbieter unter unserem Dach zu vereinen und damit der beste Aggregator für alle Zielgruppen zu sein. Durch die Integration von Paramount+ sind wir diesem Ziel einen großen Schritt nähergekommen.“