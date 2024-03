GroupM will mehr in Frauensport investieren

Wirtschaft

Die Medieninvestmentgruppe von WPP will ihr Werbebudget deutlich erhöhen.

GroupM, die Medieninvestmentgruppe von WPP, hat angekündigt, ihre Medieninvestitionen in den jährlichen Frauensport durch die Schaffung eines speziellen Marktplatzes zu verdoppeln. GroupM wird ab Herbst 2024 mit Werbetreibenden wie adidas, Ally, Coinbase, Discover, Google, Mars, Nationwide, Unilever, Universal Pictures und anderen zusammenarbeiten, um First-Look- und First-to-Market-Möglichkeiten in den USA zu finden.Deloitte geht davon aus, dass der Frauensport bis 2024 einen Umsatz von über einer Milliarde US-Dollar generieren wird, da die jüngsten Spitzenwerte bei Zuschauerzahlen und Engagement auf allen Sportkanälen darauf hindeuten, dass das Interesse der Fans am Frauensport größer ist als je zuvor. GroupM wird mit seinen Medienpartnern zusammenarbeiten, um Medieninvestitionen zu identifizieren und zuzuweisen, um die Entdeckung, Förderung und Monetarisierung des Frauensports zu unterstützen."Unsere Branche hat in den letzten Jahren die unglaublichen Auswirkungen von Investitionen in den Frauensport gesehen, aber selbst bei anhaltender Dynamik machen Investitionen in den Frauensport nur einen Bruchteil der gesamten Medienausgaben im Sport aus", sagte Matt Sweeney, Chief Investment Officer, GroupM US. "Beginnend mit den diesjährigen Upfront-Verhandlungen wird unser Team zusätzliche Möglichkeiten für unsere Werbekunden erschließen. Die Werbetreibenden von GroupM haben den Markt herausgefordert, das Drehbuch für Investitionen in den Frauensport zu ändern, und sie werden auch in Zukunft eine zentrale Rolle spielen."Im Jahr 2023 nahm Andrea Brimmer, Chief Marketing and PR Officer bei Ally, Gespräche mit GroupM auf und forderte die Agentur auf, einen Werbemarktplatz für den Frauensport zu schaffen. Beginnend mit der diesjährigen Upfront wird GroupM neue Werbemöglichkeiten für den Frauensport entwickeln, von Broadcast-Sponsoring und maßgeschneiderten Paketen bis hin zu Kerninvestitionen mit Ligen und Unterhaltungsunternehmen, die sich im Besitz von Athletinnen befinden."Die Schaffung eines eigenen Marktplatzes für den Frauensport, der mit der diesjährigen Upfront beginnt, ist ein wichtiger Schritt, um das Geschäft mit dem Frauensport wirklich voranzubringen", sagte Andrea Brimmer, Chief Marketing and PR Officer, Ally. "Wir bei Ally haben schon immer davon geträumt, die Art und Weise, wie Frauensportmedien gekauft und verkauft werden, grundlegend zu verändern. Und heute wird dieser Traum dank der Führung von GroupM und seinen zahlreichen Kunden aus verschiedenen Branchen Wirklichkeit.