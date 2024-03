Grünes Licht für «Gaslit By My Husband»

US-Fernsehen

Jana Kramer und Austin Nichols spielen die Hauptrollen in dem neuen Spielfilm.

Lifetime gibt bekannt, dass Jana Kramer («One Tree Hill») und Austin Nichols («Minx») die Hauptrollen in dem neuen Originalfilmspielen werden, der auf einer wahren Geschichte basiert. Kramer ist ausführende Produzentin und spielt die Hauptrolle der Morgan Metzer, die jahrelang von ihrem gewalttätigen Ehemann Rodney manipuliert wurde, was darin gipfelte, dass Morgan von einem maskierten Mann brutal angegriffen wurde, nur um herauszufinden, dass es die ganze Zeit Rodney war. Kramers leibliche Tochter Jolie Rae Caussin spielt ihre Tochter Amelia.Der Thriller wird noch in diesem Monat gedreht und soll im Rahmen der Lifetime-Sommerreihe "Ripped from the Headlines" ausgestrahlt werden. Kramer, die offen über häusliche Gewalt gesprochen hat, wird passend zum Thema des Films einen neuen Werbespot für die Lifetime-Initiative "Stop Violence Against Women" drehen.«Gaslit By My Husband: The Morgan Metzer Story» basiert auf einer wahren Begebenheit und handelt von Morgan (Kramer) und Rodney Metzer (Nichols), die seit ihrer Kindheit ein Paar sind und im Alter von 21 Jahren heiraten. Das Paar verliert sein erstes Kind kurz nach der Geburt, ist aber überglücklich, als sie ein Jahr später Zwillinge bekommen. Die Spannungen nehmen zu, als Rodney seinen Job verliert und Schulden macht. Rodney macht Morgans Alkoholkonsum für ihre Streitereien verantwortlich - auch wenn sie nur einen getrunken hatte - und überzeugt Morgan davon, dass sie ihn in einem Wutanfall die Treppe hinuntergestoßen hat. Das Paar trennt sich schließlich, und Morgans Leben beginnt sich zu wenden, bis bei Rodney Krebs diagnostiziert wird. Kurz darauf bricht ein maskierter Einbrecher in Morgans Wohnung ein und vergewaltigt sie. Rodney taucht nur wenige Minuten, nachdem der Eindringling verschwunden ist, wieder auf; als die Behörden ihn befragen, scheint Rodneys Geschichte keinen Sinn zu ergeben. Hat Rodney wirklich Krebs, und ist er der Held, der er zu sein vorgibt, oder hat er Morgan jahrzehntelang hinters Licht geführt?J. Barrett Cooper, Denise Dal Vera und Maximo Sherman spielen ebenfalls mit. «Gaslit By My Husband: The Morgan Metzer Story» wird von Allegheny Image Factory für Lifetime produziert. Jeffrey Tinnell produziert und Robert Tinnell, Whitney White, Maritte Go und Jana Kramer fungieren als ausführende Produzenten. Das Drehbuch stammt von Benjamin Anderson und Lee Gabiana führt Regie.