FOX Nation kooperiert mit Martin Scorsese

US-Fernsehen

Der Streamingdienst wird eine achtteilige Serie produzieren.

FOX Nation hat einen Vertrag über eine Partnerschaft mit dem gefeierten und mit dem Oscar ausgezeichneten Filmemacher Martin Scorsese für eine achtteilige Doku-Serie unterzeichnet, kündigte Jason Klarman, FOX News Media Chief Digital and Marketing Officer, an. Die für November 2024 geplante Serieacht einstündige Episoden umfassen, in denen die bemerkenswerten Geschichten von acht Männern und Frauen erzählt werden, die alles riskiert haben, um die edelste und komplexeste Eigenschaft der Menschheit zu verkörpern - den Glauben.Die von Scorsese für Lionsgate Alternative Television produzierten Serie «Martin Scorsese Presents: THE SAINTS» wurde von Matti Leshem entwickelt. Die Doku-Serie wird von Kent Jones geschrieben, der häufig mit Scorsese zusammenarbeitet, und von Elizabeth Chomko inszeniert. Weitere ausführende Produzenten neben Scorsese und Leshem sind Julie Yorn, Rick Yorn, Christopher Donnelly, Yoshi Stone und Craig Piligian. Neben Lionsgate wurde die Serie auch von Sikelia Productions, Weimaraner Republic Pictures, LBI Entertainment und Halcyon produziert.In seiner Ankündigung sagte Herr Klarman: "Den größten Geschichtenerzähler einige der größten Geschichten aller Zeiten erzählen zu lassen, ist genau die Art von exklusiven Inhalten, die den Erfolg von FOX Nation ausmacht. Es ist eine Ehre, den weltberühmten Martin Scorsese auf der FOX Nation-Plattform willkommen zu heißen."Scorsese fügte hinzu: "Ich habe die meiste Zeit meines Lebens mit den Geschichten der Heiligen gelebt, habe über ihre Worte und Taten nachgedacht, mir die Welten vorgestellt, in denen sie lebten, die Entscheidungen, denen sie sich stellten, die Beispiele, die sie gaben. Es sind Geschichten von acht sehr unterschiedlichen Männern und Frauen, die alle in sehr unterschiedlichen historischen Epochen lebten und darum kämpften, dem Weg der Liebe zu folgen, der ihnen und uns durch die Worte Jesu in den Evangelien offenbart wurde. Ich freue mich so sehr, dass dieses Projekt im Gange ist und dass ich mit so vielen vertrauenswürdigen und talentierten Mitarbeitern zusammenarbeiten kann."