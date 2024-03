Sky Sport News spürt regelmäßig EM-Stimmung nach

TV-News

Ab sofort wird der Sportnachrichten-Sender repräsentative Umfragen zu wichtigen Themen rund um die Nationalmannschaft auswerten und besprechen.

Nach den beiden Länderspiel-Siegen gegen Frankreich und die Niederlande hat sich urplötzlich eine Euphorie-Welle gebildet, auf der die deutsche Fußball-Nationalmannschaft durch die Heim-EM surfen will. Um einzufangen, wie es mit der Stimmung auch abseits der Länderspiel-Pausen bestellt ist, startet Sky Sport News ab sofort die neue Sendung, die immer mittwochs um 18:30 Uhr ausgestrahlt wird. Geplant ist die Sendung bis zum Turnierbeginn am 14. Juni.In dem Format werden in Zusammenarbeit mit der Sportmarketingagentur ONE8Y repräsentative Umfragen unter den Fußballinteressierten in Deutschland vorgestellt. Neben Umfrageergebnissen zu immer wiederkehrenden zentralen Fragen, deren Entwicklung über die kommenden Monate bis zum Turnier beobachtet wird, sollen auch aktuelle Themen mit Relevanz für die Nationalmannschaft abgefragt werden.In der Regel im Studio zu Gast ist Sky-Reporter Uli Köhler, der die Umfrageergebnisse mit dem Moderator oder der Moderatorin bespricht. Gelegentlich sollen auch weitere Gäste im Studio anwesend sein. Sky nannte dazu aber keine Details.