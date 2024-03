Banijay-Mann Durst besetzt neue Stelle bei RTL+

Köpfe

Zum 1. April 2024 bekleidet Daniel Durst die neu geschaffene Position als Senior Vice President Commercial & Marketing bei RTL+.

RTL+ hat sich die Dienste von Daniel Durst gesichert, der zum 1. April 2024 von Banijay Media Germany zum Kölner Streamingdienst wechselt. Dort soll er in der neu geschaffenen Position als Senior Vice President Commercial & Marketing die Marketing- und Commercial-Aktivitäten und damit die Produktpositionierung des All Inclusive Entertainment-Angebots verantworten. Zu seinen direkten Aufgabenbereichen zählen Acquisition und Retention-Marketing, Customer Care, On-Site Kuratierung sowie die Offer- und Pricing-Strategie. Darüber hinaus koordiniert Durst für den Streaming-Dienst alle internen Marketing-Teams. Er berichtet an Henning Nieslony, Chief Streaming Officer RTL Deutschland.„Daniel und ich kennen uns schon seit 2019, als er zu RTL+ dazu stieß und wir mit einem kleinen Team den Grundstein für das heutige crossmediale Angebot entwickelt haben“, erklärt Henning Nieslony. „Mittlerweile ist unsere All Inclusive Entertainment-App live und wir unterhalten damit über 4,9 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten. Daniel wird uns mit seiner umfassenden Erfahrung im Digitalprodukt-Geschäft sowie seiner vernetzten Arbeitsweise dabei helfen, die Kräfte unseres Hauses in Produkt, Marketing und Content noch stärker zu vereinen, und damit das Wachstum von RTL+ weiter voranzutreiben.“Daniel Durst, der seit Juli 2021 als Co-Geschäftsführer die Kreativ- und Vermarktungsagentur Banijay Media Germany geführt hat und zuvor unter anderem für Bertelsmann, BILD und Axel Springer tätig war, sagt über seine neue Aufgabe: „In meiner Laufbahn habe ich schon zahlreiche Transformations- und Digitalisierungsprozesse begleitet – dieser ist für mich aber eine besonders spannende Herausforderung. RTL ist nicht nur eine extrem starke Marke, sondern hat mit RTL+ auch ein einzigartiges Streamingangebot auf den Markt gebracht. Von dem Produkt war ich schon überzeugt, als ich das Konzept vor einigen Jahren mit erarbeitet habe. Meine neue Aufgabe wird nun sein, das Potenzial der All Inclusive Entertainment-App gemeinsam mit Henning, meinen Teams und dem ganzen Haus voll auszuschöpfen, darauf freue ich mich sehr.“