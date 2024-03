«Bratwurst & Baklava» geht, «Quatsch Comedy Show» kommt

TV-News

Am 10. April läuft die TV-Show mit Özcan Cosar und Bastian Bielendorfer zum vorerst letzten Mal. Danach übernehmen Tahnee und Khalid Bounouar den Sendeplatz nach «TV Total».

Mit «TV Total» hat ProSieben eine höchst erfolgreiche Programmmarke am Mittwochabend geschaffen. Sebastian Pufpaff ist aus dem Line-up der roten Sieben nicht mehr wegzudenken, bislang machte nur der Nachlauf etwas zu schaffen. Die von «Zervakis & Opdenhövel. Live.» hinterlassene Problemstelle versucht man inzwischen mit anderen Comedy-Formaten in den Griff zu bekommen.Derzeit dürfen sich Özcan Cosar und Bastian Bielendorfer mit ihrem zur TV-Show umgewandelten Podcastversuchen und machten ihre Sache in der vergangenen Woche auf Anhieb gut. Nach «TV Total» kam das Fernseh-Debüt auf gute 9,9 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. «Bratwurst & Baklava – Die Show» ist noch bis zum 10. April im Programm, danach folgt der dritte angekündigt Neustart:Das einstige Erfolgsformat von Thomas Hermanns kehrt in leicht abgewandelter Form auf die Bildschirme zurück, die Zügel halten ab dem 17. April die Comedians Tahnee und Khalid Bounouar in der Hand. Sie begrüßen in der Show die besten Stand-up-Comedians Deutschlands, bewährte Performer und heiße Newcomer, wie ProSieben verspricht. Mit dabei sind Chris Tall, Cindy aus Marzahn, Ralf Schmitz, Mirja Boes, Guido Cantz, Abdelkarim, Mirja Regensburg, Michael Mittermeier, Ana Lucia, Sascha Grammel, Lisa Feller und Simon Pearce. Außerdem regelmäßig zu Gast in einer eigenen Rubrik sind Ingmar Stadelmann und Ilka Bessin.„Ich freue mich, dass Quatsch mal wieder ins TV einzieht. Gerade in diesen Zeiten ist so viel los und so viel Schwere überall im Raum und in den Herzen der Menschen. Ich glaube, da können wir alle ein bisschen Quatsch ganz gut gebrauchen“, erklärt Tahnee. Khalid Bounouar fügt an: „In mir steckt sehr viel Quatsch! Nur Quatsch! Das Leben ist ohne Quatsch nicht aushaltbar. Das ist Therapie. Wir brauchen Quatsch. Und zusammen mit Tahnee kann man einfach verrückt sein. Darauf freue ich mich schon sehr: Zwei Comedians, die bescheuert miteinander sein können.“Dass Comedy-Formate im Anschluss an «TV Total» nicht automatisch zum Erfolg führen, musste zuletzt die «Rent a Pocher»-Neuauflagezuletzt erfahren. Nach zahlreichen Show-Wiederholungen zu Beginn des Jahres holten vier Ausgaben im Schnitt nur 7,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen – trotz des grandiosen Vorlaufs und eines soliden Starts mit 8,9 Prozent. Nicht nur die «Quatsch Comedy Show» sollte gewarnt sein, auch «Bratwurst & Baklava – Die Show».