Rundschau

Bei Disney+ wird Nell Jackson vorgeworfen, einen Mord betätigt zu haben. Eine jüdische Familie wird im Zweiten Weltkrieg getrennt. Paramount+ zeigt eine südkoreanische Serie.

«Renegade Nell» (seit 29. März bei Disney+)

«We Were the Lucky Ones» (seit 28. März bei Hulu)

«Chicken Nugget» (seit 15. März bei Netflix)

«A Bloody Lucky Day» (seit 28. März bei Paramount+)

«The 50» (seit 11. März bei Amazon)

Nell Jackson, eine schlagfertige und mutige junge Frau, wird des Mordes beschuldigt und unerwartet zur berüchtigtsten Geächteten im England des 18. Jahrhunderts. Doch als ein magischer Kobold namens Billy Blind auftaucht, erkennt Nell, dass ihr Schicksal größer ist, als sie es sich je vorgestellt hat.Die TV-Adaption basiert auf dem New York Times-Bestseller von Georgia Hunter und ist eine limitierte Serie, die von der unglaublichen wahren Geschichte einer jüdischen Familie inspiriert wurde, die zu Beginn des Zweiten Weltkriegs getrennt wurde. Die Serie folgt ihnen über Kontinente hinweg, während sie alles in ihrer Macht Stehende tun, um zu überleben und wieder zusammenzukommen.Eine Frau betritt eine seltsame Maschine und wird zu …einem Chicken Nugget?! Höchste Zeit für ihren Vater und ihren Verehrer, sie auf einer schrägen Suche zurückzuholen.Oh Taek ist ein vom Pech verfolgter Taxifahrer, der eine untypische Glückssträhne erlebt, als er sich bereit erklärt, einen mysteriösen Mann namens Geum Hyuk-soo für einen exorbitanten Preis in eine entfernte Stadt zu fahren. Doch als sich der Fahrgast als Serienmörder entpuppt, der grausame Verbrechen in seiner Vergangenheit gesteht und andere Menschen auf der Autobahn ermordet, muss der Taxifahrer ein geschicktes Spiel spielen, damit seine Glückssträhne kein tödliches Ende nimmt.Das gab es noch nie: Deutschlands 50 größte Realitystars in einer Show. Auf dem geheimnisvollen Schloss eines schadenfrohen Löwen kämpfen sie nicht für sich, sondern einer ihrer Fans darf sich über das erspielte Preisgeld freuen. Der Jackpot startet mit 50.000 Euro, kann am Ende aber mehr oder weniger gefüllt sein. Dafür treten sie täglich in den unterschiedlichsten Challenges gegeneinander an. Neben jeder Menge Herausforderungen, ist auch für Diskussionsstoff gesorgt: Denn nach jeder Challenge wird unter den Gewinnern abgestimmt, welche Verlierer nach Hause fahren und wer noch eine weitere Chance erhält.