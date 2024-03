Primetime-Check

Wie erfolgreich war das ZDF mit «Inga Lindström»? Punktete ProSieben mit seiner Clipshow?

10,26 und 11,33 Millionen Menschen ab drei Jahren sahen das Freundschaftsspiel zwischen der deutschen Männer-Fußballelf und der Niederlande (2:1), welches 36,2 und 46,3 Prozent Marktanteil holte. Bei den Werberelevanten wurden 3,28 und 3,29 Millionen gemessen, der Marktanteil belief sich auf 50,6 und 57,1 Prozent. Der-Film „Geliebter Sven“ verfolgten 3,91 Millionen Menschen im ZDF , mitfuhr man 3,04 Millionen ein. Die Marktanteile bewegten sich bei 14,1 respektive 11,8 Prozent, beim jungen Publikum standen 4,5 und 4,8 Prozent auf der Uhr. Die «37°»-Dokumentationerreichte 1,67 Millionen sowie 7,4 Prozent. Beim jungen Publikum fuhr man 3,8 Prozent ein.Drei Folgen der Serieverbuchten 2,04, 1,20 und 1,00 Millionen Zuschauer, die Marktanteile lagen bei 7,5, 4,3 und 4,0 Prozent. Bei den jungen Menschen waren 6,5, 3,5 und 3,4 Prozent möglich.unterhielt 0,81 Millionen Menschen bei Sat.1 , danach erreichtenoch 0,50 Millionen. In der Zielgruppe waren 4,3 und 1,8 Prozent möglich. Zwei-Folgen verbuchten danach noch 2,0 und 3,9 Prozent. Eine neue-Folgen brachte VOX 0,53 Millionen, in der Zielgruppe erzielte die Fernsehstation 2,5 Prozent.undholten 0,58 sowie 0,24 Millionen, in der Zielgruppe fuhr man 4,1 und 4,3 Prozent ein.mit Weißenfels holte 0,56 Millionen Zuschauer und unterhielt 3,9 Prozent der jungen Menschen.(0,81 Millionen) und(0,39 Millionen) brachten 4,6 und 3,5 Prozent zu Kabel Eins.