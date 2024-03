«Sløborn» geht katastrophal weiter

Quotennews

Die dritte Staffel wird im Anschluss an «Markus Lanz» ausgestrahlt.

Christian Alvart hat die dritte Staffel vonproduziert, gedreht und geschrieben. Schon seit ein paar Wochen ist die Serie in der ZDFmediathek verfügbar, in der Nacht auf Mittwoch erfolgte der Start beim Fernsehsender ZDF . Die neuen Geschichten werden in Doppelfolgen ab 00.15 Uhr ausgestrahlt. Los ging es mit der Episode „Eine neue Welt“, in der Evelin und ihre Freunde im Husumer Krankenhaus ein neues Zuhause gefunden haben.Nur 0,35 Millionen Menschen ab drei Jahren blieben wach und verhalfen der Fernsehstation zu 5,9 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Menschen fuhr man immerhin 0,04 Millionen und 2,8 Prozent ein. Um 01.00 Uhr folgte die Geschichte „Mach dich nützlich“, die noch 0,13 Millionen Zuschauer hatte und auf 0,03 Millionen junge Menschen kam. Die Marktanteile bewegten sich bei 3,3 Prozent bei allen sowie 2,3 Prozent bei den jungen Menschen.Zwischen 01.55 und 04.55 Uhr (Quoten gehen bis 03.00 Uhr) lief ein dreistündiges Gespräch von der Leipziger Buchmesse.interessierte allerdings nur 0,06 Millionen und sorgte deshalb für 2,1 Prozent bei allen und 1,1 Prozent bei den jungen Menschen. Zwischen 22.40 und 0.15 Uhr sahen 1,51 Millionen Menschen den Talk, der Migrationsforscher Gerald Knaus, Oberbürgermeister René Wilke, Landrat Olaf von Löwis und Oberbürgermeisterin Sibylle Keupen begrüßte. Die Sendung erreichte 11,1 Prozent. Beim jungen Publikum wurden 0,19 Millionen gemessen, das bedeutete 6,3 Prozent.